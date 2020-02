"Vi avstår volymjakt"

Marginalen Bank presenterar bokslutskommunikén för helåret 2019. Rapporten visar på en svag tillväxt i banken och ett sjunkande rörelseresultat.



– Under 2019 har vi till stor del följt den plan vi haft för banken. Även om nyckeltalen är något lägre än vad vi hoppats på, säger Adnan Hadziosmanovic, finanschef på Marginalen Bank, till Realtid.



Utlåningen till allmänheten uppgick till 17 681,4 miljoner kronor i jämförelse med 17 448,6 miljoner året före, en ökning med drygt 1 procent.



– Vi är nöjda med vårt bokslut, sett till vår tillväxt i förhållande till kreditkvalitet. Vi tappade lite fart i tillväxten i början på året, detta då det var det flera konkurrenter till oss som drog igång en volymjakt på kunder, vilket vi inte drogs med i. Den kortsiktiga strategin kan leda till ökade risker när krediterna mognar och vi ville inte dras med i den jakten. Vi vill inte riskera försämrad kreditkvalitet i utlåningen för att öka volymerna.



Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 39,8 miljoner kronor, i jämförelse med 40,2 miljoner kronor samma period året före. Under tredje kvartalet redovisade banken som jämförelse ett rörelseresultat om 68,2 miljoner kronor.



– Det råder säsongsvariationer där kostnader sjunker rejält under tredje kvartalet. Helåret för 2019 är något lägre 2018. Det beror på förvärvet av Sergel-Finansbolagen vilket påverkade resultatet positivt för 2018.



K/I-talet, hur mycket det kostar att tjäna 1 krona, ökade under fjärde kvartalet till 68,5 procent, i jämförelse med 62,1 procent samma period året före.



– Våra kostnader har ökat något under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet vilket har framförallt drivits av säsongsvariationer. För helåret 2019 ligger i på ett K/I-tal om 60 procent. Bland annat har våra räntekostnader ökat. Föregående år emitterade vi nya hybridinstrument och det påverkar vårt räntenetto, det vill säga minskar våra intäkter. Det är många bäckar små som resulterar i att K/I-talet är högre än tidigare. Vår målsättning är att komma ner till ett K/I-tal om 50 procent, säger Adnan Hadziosmanovic.



Avkastningen på eget kapital sjunker också och uppgick under fjärde kvartalet till 6,6 procent, i jämförelse med 7,3 procent året före.



– I absoluta termer har vi sänkt våra kostnader med 28 miljoner kronor under 2019. Vi kommer fortsättningsvis behålla vårt fokus på en stabil och långsiktig balansräkning.

