Verisec: ”En helt medveten satsning”

Under tisdagsmorgonen rapporterade Verisec, noterat på Nasdaq First North Premier, delårsrapport för första kvartalet 2019. I rapporten flaggar Verisec för att bolaget för närvarande inte har tillräckligt med rörelsekapital för sitt behov under de kommande tolv månaderna och att det är styrelsens bedömning att ytterligare externt kapital behöver anskaffas under 2019.

Är det aktuellt med en emission?

– Det finns inga sådana beslut tagna i dagsläget, och därför är det svårt att ge ett konkret besked. Formuleringen i Q1-rapporten är motsvarande som vi bland annat hade Q4 2017 och Q1 2018 [där Q avser kvartal, red:s anmärkn]. Detta är en compliance-fråga. Alla noterade bolag som kan misstänka att rörelsekapitalet inte kommer att räcka i tolv månader skall ha denna eller liknande skrivelse. I Q1-rapporten nu hade vi ett negativt kassaflöde med 2,5 miljoner kronor med en kassa på 27 miljoner kronor. I den takten skulle vi inte behöva kapital på tio kvartal, säger vd Johan Henrikson till Realtid.

Vidare uppger han att bolaget måste ”bedöma riskerna för att kassaflödet kan vara sämre periodvis och därmed gjordes bedömningen med våra revisorer att formuleringen skall finnas med”.

– Skulle vi fatta beslut om kapitalanskaffning skulle givetvis emission vara ett alternativ. Formen för detta kan variera.

Hur mycket kapital behövs?

– Vi har aldrig haft synen att vi skall ta in för mycket kapital, utan snarare att hantera en överskådlig tid med tydligt satta mål. Vi har en bra grundintjäning i våra befintliga verksamheter. Det är framför allt satsningen på Freja eID som för tillfället belastar resultatet. Detta är en helt medveten satsning, och som vi tror kommer att bidra starkt positivt resultatmässigt i framtiden. Det tar tid att skapa och lansera en nationell infrastruktur, samtidigt som vi ser en fantastisk utveckling med nya avtal.

Verisecs nettoomsättning uppgick till 28,1 miljoner kronor första kvartalet 2019 jämfört med 17,7 miljoner kronor samma period i fjol.

Periodens resultat uppgick till -6 miljoner kronor jämfört med -9,1 miljoner kronor samma period i fjol. Rörelseresultatet, Ebit, uppgick till -5,7 miljoner kronor jämfört med -8,7 miljoner kronor samma period i fjol.

Hur går mjukvaruutvecklingen av Freja eID?

– Det går bra, och vi ser ett starkt intresse från olika tjänster att ansluta till Freja eID som plattform. Innovation är en viktig komponent i digitalisering, och flera branscher ser nya möjligheter med de funktioner som vi kontinuerligt lägger i plattformen.

Det framgår även av rapporten att Verisecs styrelse föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2018 och inte heller de närmsta åren då bolaget ”väntas befinna sig i en expansionsfas de närmaste åren” varför Verisecs eventuella utdelningsbara medel med stor sannolikhet kommer att återinvesteras i verksamheten.

– Så länge vi inte tjänar pengar så kommer vi inte dela ut pengar, utan snarare använda pengarna för investeringar. Målsättningen är givetvis att så snabbt som möjligt vända negativt till positivt, och då hamnar frågan i ett helt annat läge.