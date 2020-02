Veg of Lund sjunker första handelsdagen

Livsmedelsföretaget Veg of Lund debuterar idag på First North.

Veg of Lund arbetar med smakrika vegetabiliska livsmedel baserade på patent från Eva Tornberg, professor emerita vid institutionen för livsmedelsteknik på Lunds universitet. Patentet utgår enligt bolaget från en unik kombination av potatis och rapsolja.

Teckningskursen i noteringserbjudandet låg på 11 kronor per aktie. Det innebär en värdering av bolaget på 86 miljoner kronor före kapitaltillskottet. Intresset för noteringen var stort. Aktieerbjudandet i bolaget tecknades till 280 procen och Veg of Lund tog in cirka 30 miljoner kronor i emissionen.

Aktien första handelsdagen idag måndag är på förmiddagen ned 1,82 procent och priset ligger på 10,80 kronor.

Med tillgången till kapital ska Veg of Lund expandera med både nytt sortiment och mot nya marknader i Europa och Nordamerika:

”Vi har idag försäljning i Sverige och Storbritannien och jag ser fram emot att leda bolaget i genomförandet av vår utvecklingsplan. Noteringen på First North är en viktig del, den ger oss möjlighet att accelerera vår expansion till stora marknader med konsumenter som är intresserade av växtbaserade livsmedel”, säger Thomas Olander, verkställande direktör i en skriftlig kommentar.