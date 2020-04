Mats Qvibergs investmentbolag Öresund är största ägare i MQ som under torsdagsmorgonen gick ut med en konkursansökan. Öresund har en ägarandel på 12 procent och aktierna i bolagets portfölj är värda 12 miljoner kronor.

– Vi tycker det är väldigt tråkigt att MQ ansöker om konkurs. Vi har tillsammans med styrelsen försökt kapitalisera bolaget meN våra ansträngningar räckte inte ända fram. Styrelsen har gjort bedömningen att ansöka om konkurs.



Nicklas Paulson pekar även på att handeln i bolaget de senaste dagarna varit anmärkningsvärd.



– Det var något konstigt med handeln i MQ i veckan. Kursen gick från 5 kronor till 10 kronor och därefter blev aktien handelsstoppad.

Under torsdagsmorgonen presenterade Öresund delårsrapporten för första kvartalet 2020: Substansvärdet minskade med 29,9 procent i det första kvartalet till 94 kronor per aktie. Det är hela 11,8 procentenheter sämre jämfölrt med avkastningsindex SIXRX.

– Tittar vi på vår performance så är vi inte nöjda. Vi har tappat nästan 30 procent sedan januari och skälet till det är såklart att våra bolag tagit mer stryk aktiekursmässigt än genomsnittet, men inte nödvändigtvis verksamhetsmässigt. Jag tycker att det är lite konstigt mot bakgrund av att vi har bolag som vi finner defensiva och borde klara krisen väl.

Resultat efter skatt landade på minus 1 835 miljoner kronor, en rejäl försämring med jämfört med fjolårets resultat på minus 132 miljoner kronor. Resultatet per aktie blev minus 40,36 kronor, jämfört med fjolårets minus 2,90 kronor per aktie.

Öresunds portfölj har nu ett substansvärde om knappt 4,5 miljarder kronor. Förutom MQ är ett större innehav i portföljen också Bilia som sysslar med bilförsäljning och service. Under 2020 har bolaget tappat över 48 procent i aktievärde och handlas idag för 55,7 kronor per aktie, från årshögsta 124,4 kronor i februari i år.



– Bilia gick extremt starkt under tredje och fjärde kvartalet i fjol. År 2019 blev all-time high. Covid-19 påverkar säkert allmänhetens intresse för att köpa nya bilar just nu men serviceverksamheten borde vara betydligt stabilare. Snart gör sommaren intåg och då hoppas vi på att få se ett uppsving i intäkterna när däck ska bytas och resorna tar fart igen. Vi tror väldigt mycket på Bilia.



Bolaget har omkring 300 miljoner kronor i kassan, motsvarande 7 till 8 procent av substansvärdet.



– Vi har fler likvida tillgångar i form av våra innehav som SEB, Storebrand, Intrum och Fabege. Vi träffar nya bolag och letar efter nya investeringar framöver.



Tidigare i år investerade Öresund i det finska bolaget Musti Group, som bland annat äger varumärket Arken Zoo på den svenska marknaden.



– Vi köpte 3,4 procent av aktierna i deras notering i februari som arrangerades av EQT. Bolaget påminner om dagligvaruhandeln även om produkterna är för djur.



Substansvärdet i delårsrapporten har inte justerats efter den beslutade utdelningen om 273 miljoner kronor.

Öresund aktie föll under torsdagsförmiddagen och står i minus 6,64 procent kring lunchtid. Under året har aktien gått tillbaka 24,82 procent.