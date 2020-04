Valutahandel för 6,6 biljoner dollar per dag

Det visar en ny rapport om valutamarknaden från Bank of International Settlements (BIS). BIS är ett samarbete mellan 62 av de största centralbankerna, däribland Sveriges riksbank. Rapporten visar att valutahandel i överlägsen skala har högst genomsnittligt daglig volym. Omsättningen för världens valutahandel under april 2019 uppgick till 6,6 biljoner dollar per dag (6,600,000,000,000), en ökning med 1,5 biljoner sedan april 2016. Det framgår av ett pressmeddelande.

I jämförelse så är den genomsnittliga dagliga omsättningen på Nasdaq 1,245,876,179 dollar under april 2020 enligt Nasdaq Trader. Medan omsättningen på Nasdaq mäts i miljarder dollar, så mäts valutahandel i biljoner.

Enligt sajten Valutahandel.se är det derivatinstrument som växer snabbast bland valutahandlare, antingen genom fx swappar eller contract for difference (CFD’er). Det är framför allt en kraftigt ökad andel privatpersoner som handlar valuta under 2019 jämfört med 2016, framför allt genom CFD-handel. Samtidigt så har den professionella valutahandeln genom spotmarknaden minskat. Under april 2019 så stod spothandel för 30 procent av all valutahandel, vilket innebär en nedgång på 3 procent från 2016 och en minskning med 8 procent sedan 2013. Även optioner på valutamarknaden är något som minskar markant.

De två mest handlade valutorna, den amerikanska dollarn och euron, har båda ökat sin andel något sedan sista mätningen. Idag så ingår USD i 88 procent av alla affärer, medan 32 procent av alla valutaaffärer har EUR som ett av valutaparen. De tre största valutaparen är USD/EUR, USD/JPY och USD/GBP. Samtidigt visar den senaste rapporten från BIS att Turkiet och tillväxtmarknader som Brasilien nästan dubblerat sin handel från 2016 till 2019.

Rapporten visar också att den svenska kronan numera är den elfte mest handlade valutan i världen.