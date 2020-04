Uttag för för 333 miljarder kronor ur globala hedgefonder

Totala kapitalet för hedgefonder uppgick till 2,96 biljoner vid slutet av mars, sedan investerare tagit ut ungefär 1 procent av tillgångarna genom inlösen. Resultatbaserade tillgångsförluster uppgick till 333 miljarder dollar, enligt statistik från Hedge Fund Research. Hedgefondtillgångarna sjönk därmed under 3 biljoner dollar för första gången sedan 2016. Det skriver Reuters enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Utflödena från hedgefonder under det första kvartalet är de fjärde största någonsin. De största utflödena uppmättes under finanskrisen, under det fjärde kvartalet 2008 då investerare tog ut 9 procent av tillgångarna i hedgefonder.