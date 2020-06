Utländska uppköp leder till ökad produktivitet och expansion

De utlandsägda företagens förvärv av svenska företag fortsätter att öka men förvärven har ändrat karaktär. Det visar en färsk studie från Tillväxtanalys. Från att tidigare haft fokus på stora multinationella svenska företag riktar nu de utlandsägda företagen ljuset på mindre företag verksamma inom framför allt tjänstesektorn. Studien visar att sysselsättningen ökar och exportens andel av produktionen stiger efter förvärven.

Erik Selin: ”Ser jätteilla ut”

Både Balders finanschef Marcus Hansson och ekonomidirektör Magnus Björndahl sitter fortsatt häktade misstänkta för grovt insiderbrott. Och Balders vd Erik Selin förstår varför Ekobrottsmyndigheten har reagerat.

–Ja, absolut. På papperet ser det jätteilla ut, och jag vill verkligen poängtera att jag tycker det är bra att man (EBM) håller koll på sånt här, säger han till Dagens Industri.

11 miljarder till fonder i maj

Under maj månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 11,1 miljarder kronor. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 92 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till 4 698 miljarder. Hittills under 2020 har fonder noterat ett nettoutflöde på närmare 59 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande från Fondbolagens Förening.

Verisec säljer som planerat verksamheter

IT-bolaget Verisec säljer som planerat av Verisec International till Holding Point för 48 miljoner kronor. Verisec omorganiserar och effektiviserar sin verksamhet för att istället fokusera på e-legitimationen Freja eID. Det rapporterar Finwire.

Teckningskurs i Sdiptech 105 kronor

Teckningskursen i den riktade emission som teknikkoncernen Sdiptech aviserade på tisdagskvällen blev 105 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande. Bland tecknarna hittas Invesco Asset Management, Danske Invest, Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder. Transaktionen hanterades av ABG Sundal Coller och Nordea.

Aspia utser Jens Wikman till ny Chief Financial Officer

Jens Wikman är utsedd till ny CFO för Aspia. Han kommer närmast från Euromaint Rail där han har arbetat sedan 2012. Jens Wikman kommer ingå i Aspias ledningsgrupp och rapportera till CEO Ola Gunnarsson. Han tillträder sin tjänst senast i november 2020.

Viteskrav mot Oscar Properties skjuts upp

Stockholms stad skjuter på hotet om vite mot Oscar Properties för utebliven rivning i Primus-området på Lilla Essingen. Det rapporterar Stockholmdirekt. Den 29 juni i år skulle Oscar Properties ha rivit kontorshusen i Primusområdet på Lilla Essingen enligt gällande avtal. Annars hotade exploateringskontoret med 50 miljoner kronor i vite. Exploateringskontoret föreslår att man skjuter upp kravet på rivning och hotet om vite med ett år till den 29 juni 2021.

Experter: Sällsynt olyckligt pensionsförslag – gör om

Pensionsgruppens förslag om ett särskilt inkomstpensionstillägg som nu är på remiss är ”sällsynt olyckligt”, skriver sju pensionsexperter på DN Debatt. I stället för bidrag borde hela systemet stärkas, menar debattörerna, som efter att ha gjort uträkningar tror att tillägget kan skada förtroendet för pensionssystemet.

Danske Banks styrelse fick igenom förslag om höjda arvoden

Styrelseordförande Karsten Dybvad höjer sin lön med 50 procent. Det rapporterar den danska tidningen Berlingske. Bankens aktieägare röstade i dag ja till höjt arvode för styrelsens ledamöter. Ordförande Karsten Dybvad kommer få sin ersättning höjd med nästan 50 procent från och med den 1 januari 2021, vilket innebär en ersättning på 3,8 miljoner danska kronor.

Autoliv utser Kevin Fox till ny chef för den amerikanska verksamheten

Autoliv har utsett Kevin Fox till chef för Americas divisionen och till medlem av koncernens ledningsgrupp. Han förväntas tillträda den 15 juni och kommer att ersätta Daniel Garceau som tidigare aviserat att han kommer att lämna bolaget. Kevin Fox började sin karriär på Autoliv 1996.