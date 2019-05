Uppgörelse om brexit allt närmare

Nya styrelseledamöter i Humlegården Fastigheter

Sten Dunér (även styrelseordförande i Länsförsäkringar Liv) och Ola Evensson (vd för Länsförsäkringar Älvsborg) har utsetts till nya styrelseledamöter i Humlegården Fastigheter. Humlegårdens styrelse består därmed av Tomas Eriksson (styrelseordförande), Anders Grånäs, Bengt-Erik Lindgren, Karin Starrin, Sten Dunér samt Ola Evensson.

Strejken fortsätter i SAS

54 000 passagerare beräknas att drabbas när 709 avgångar ställs in i Skandinavien. "Inget nytt avseende förhandlingarna mellan parterna", skriver SAS i ett pressmeddelande och den norske medlaren Mats Wilhelm Ruland beskriver situationen som “fortsatt väldig låst” rapporterar den norska tidningen VG.

Uppgörelse om brexit allt närmare

Det finns en större samsyn kring en permanent tullunion med EU mellan den brittiska premiärministern Theresa May och oppositionspartiet Labours ledare Jeremy Corbyn. Därmed närmar de sig en uppgörelse om Brexit rapporterar Bloomberg.

Zalando ökar vinsten

Nätmodehandlaren Zalando (som till drygt 30 procent ägs av investmentbolaget Kinnevik) ökade vinsten med 15,2 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Intäkterna landade på drygt 1,3 miljoner euro under det första kvartalet 2019. Det är i enlighet med analytikernas förväntningar.

Förbud mot spelreklam hotar att stoppa investeringar

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) varning om ett totalförbud mot “aggressiv reklam” för spelbolag hotar att stoppa TV-bolagens investeringarna i svenska produktioner. 2018 köpte de svenska spelbolagen reklam för 7,3 miljarder. Ungefär hälften gick till tv-reklam. Det skriver Omni Ekonomi.

Fed lämnar räntan oförändrad

Som väntat lämnar Federal Reserve den amerikanska styrräntan oförändrad i intervallet 2,25–2,50 procent. Brist på en starkare inflation vägde upp den starka ekonomin och bidrog till beslutet som fattades av en enhällig Fed-kommitté, skriver Nyhetsbyrån Direkt med hänvisning till CNBC.

Wallenstam ökar förvaltningsresultatet

Wallenstam ökar förvaltningsresultatet med 20 procent, vilket uppgår till 260 miljoner kronor.

– Resultatet för kvartalet ligger i linje med vår plan. Vårt förvaltningsresultat har ökat med cirka 20 procent jämfört med samma kvartal förra året och vi har skapat substansvärde som adderar ytterligare 1,30 kronor per aktie – totalt 4,40 kronor hittills – på väg mot vårt mål om en substansvärdesökning om 40 kronor per aktie till och med 2023, säger Hans Wallenstam i en vd-kommentar.

Hyresintäkterna ökade med 6 procent till 497 miljoner kronor.

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 285 miljoner kronor.

Resultat före skatt uppgår till 416 miljoner kronor, jämfört med 397 miljoner kronor samma period i fjol. Efter skatt uppgick resultatet till 340 miljoner kronor, motsvarande 1,1 kronor per aktie.



Centralbankerna rekordköper guld

Köpet av guld uppnådde den högsta nivån sedan första kvartalet sedan 2013. Nettoköpet av guld ökade med 68 procent till 145,4 ton under första kvartalet. Ekonomisk osäkerhet anses vara orsaken till det ökade intresset för guld. Största nettoköparen av guld var Ryssland som köpte 55,1 ton. Det kan jämföras med Kinas nettoköp på 33 ton under kvartalet.