Uppgångar på Wall Street tredje dagen i rad

Wall Street upp tredje dagen i rad

Wall Streets återhämtning håller i sig. På torsdagen steg de ledande indexen för tredje dagen i rad, trots att färska siffror visar att nära 3,3 miljoner människor i USA registrerade sig som arbetssökande under förra veckan. Vid stängning stod S&P 500 på plus 6,2 procent, Nasdaq på plus 5,6 procent och Dow Jones på 6,4 procent.

Breda S&P 500 har nu stigit 17 procent på tre dagar medan Dow Jones är upp över 20 procent – den största uppgången på tre dagar sedan 1931, skriver CNBC.

Uppåt på Asienbörser

Asienbörserna stiger på bred front under veckans sista handelsdag.

Starkast går Tokyobörsen där Nikkei-indexet under fredagens inledande handel varit upp över 3 procent. Vinnare var bland annat Toyota, Sony och Uniqlo, som alla steg flera procent, skriver TT.

EU-ja till ny coronafond på 37 miljarder euro

På grund av coronaepidemin sammanträdde och röstade parlamentet huvudsakligen online för första gången.

Pengarna kommer delvis från oanvända strukturstöd från EU-budgeten till respektive land 2014-2020. Det innebär att stora mottagare av EU-stöd får mest.

Sveriges del blir 46 miljoner euro. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Storbritannien bekräftar stöd till företagare

Den brittiska regeringen kommer att dela ut finansiellt stöd till egenföretagare som har finansieringsproblem på grund av coronakrisen.

Regeringen kommer att betala ut berörda egenföretagare 80 procent av deras genomsnittliga månadslön under de senaste tre åren, upp till 2 500 pund per månad.

Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

EU gör undantag för slotregler

Europaparlamentet röstade på torsdagen för ett tillfälligt undantag från slotsreglerna så att flygbolag inte förlorar sina start- och landningsrättigheter på grund av coronaepidemin.

De normala slotsreglerna kräver att flygbolag använder åtminstone 80 procent av sina start- och landningstider för att få behålla dem till nästa år.

Detta har tvingat flygbolag att flyga med nästan tomma flygplan under coronaepidemin.

Denna regel suspenderas nu från den 1 mars till den 24 oktober. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Minus 38,3 procent i vinster för kinesiska industrier

Vinsterna i kinesiska industriföretag sjönk 38,3 procent under januari-februari, jämfört med motsvarande period föregående år.

Det meddelar Kinas nationella statistikbyrå.

81 321 smittade i USA

Minst 81 321 människor i USA har bekräftats smittade av coronaviruset – och är nu det land med flest rapporterade fall i hela världen, enligt New York Times.

USA har därmed passerat Kina, där viruset först började spridas, i antalet bekräftade fall.

Serneke varslar 100 anställda

Byggbolaget Serneke varslar 100 anställda om uppsägning i en del av en omorganisation som ska spara 200 miljoner kronor. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Bolaget reserverar 100 miljoner kronor för kostnader kopplat till åtgärderna, vilket belastar resultatet för första kvartalet och andra kvartalet i år. Besparingarna på 200 miljoner kronor årligen kommer få fullt genomslag från och med början av 2021.

Återköpsprogram av aktier i Betsson avslutas

Betsson har under perioden 24 mars 2020 – 26 mars 2020 återköpt sammanlagt 729 168 egna aktier inom ramen för det automatiserade återköpsprogram som styrelsen har infört med syftet att förbättra bolagets kapitalstruktur genom att minska kapitalet. Det maximala beloppet för återköp inom programmet (60 miljoner svenska kronor) har därigenom uppnåtts och programmet avslutas. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärven har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank för Betssons räkning inom ramen för det pågående automatiserade återköpsprogrammet.

MultiQs styrelse föreslår inställd aktieutdelning

Den pandemi som orsakas av viruset covid-19 drabbar just nu stora delar av världen vilket påverkar företag, samhälle och individer i en exceptionell omfattning. Den rådande situationen leder till påfrestningar och osäkerhet om framtiden och styrelsen i MultiQ har därför beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning till kommande årsstämma. Det framgår av ett pressmeddelande.

Elpriset fortsätter att falla

Till följd av en varmare vinter och mer nederbörd än normalt ligger elpriserna just nu på extremt låga nivåer. Med vårens intåg och coronavirusets påverkan på världsekonomin kan elpriserna falla ännu mer.

– Mars i år ser ut att bli den billigaste marsmånaden på 20 år. Men coronaviruset tillsammans med det för årstiden milda vädret påverkar elpriset nedåt, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning, i en skriftlig kommentar.

Priserna på fossila bränslen har fallit kraftigt i Europa den senaste tiden till följd av coronaviruset. Till exempel har oljepriset halverats sedan årsskiftet. En annan konsekvens av rådande situation är att företag tvingas dra ned på sin produktion och därmed elförbrukning, vilket minskar efterfrågan på el. Detta ger fallande elpriser som följd.