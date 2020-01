"Uppdragsvolymerna har mångdubblats"

Oscar Bergman

"Proxy advisors" eller röstningsrådgivare är ett relativt nytt fenomen på finansmarknaderna. Handelsforskaren Bo Becker menar att deras betydelse för ägarstyrning, analys och rådgivning ökar både i Sverige och Internationellt. Läs mer om det här.



Röstningsrådgivaren Nordic Investor Services jobbar med bland annat Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna som kunder. Företaget titulerar sig som "den enda oberoende röstningsrådgivaren norr om London".

– Den här typen av verksamhet fanns inte i Sverige för tjugo år sedan. Grundbulten i tillväxten är internationaliseringen av kapitalet. Vi ser ett tydligt växande behov av våra tjänster i Norden. De senaste tio åren har våra uppdragsvolymerna mångdubblats, säger vd Oscar Bergman.

Företaget arbetar på uppdrag för respektive institutions ägarstyrningsavdelning för att bevaka bolagen på ett klassiskt sätt. Inför bolagsstämmor sammanställer man rekommendationer till hur ägaren bör agera till de förslag som finns på stämman, allt med utgångspunkt i ägarens egen ägarpolicy.

Annons

Annons

– Om du som investerare har aktieinnehav på 20-30 olika marknader krävs det omfattande kunskaper om regelverk, praxis och lokala marknadsförhållanden. Det är här vi kommer in och ger kvalificerad hjälp kring hur man som ägare kan engagera sig och ställa sig till initiativ, förslag eller analyser i innehaven. Inte minst är det en förståelse för våra kunders detaljerade och nyansrika ståndpunkter och ställningstaganden här på hemmaplan som gör det möjligt för oss att bidra med råd om hur dessa ståndpunkter kan omtolkas och få genomslag i en helt annan governancemiljö.



Nordic Investor Services grundades 2002 av bland annat Carl Rosén och Helena Levander och inledningsvis var det främst nordiska ägare som efterfrågade rådgivning kring nordiska bolag. I takt med internationaliseringen av kapitalet har efterfrågan av bolagsrådgivning förskjutits till att beröra främst internationella bolag.



– Vi analyserar idag bolag från Färöarna till Filippinerna. Man kan tro att tillväxten av röstningsrådgivare drivs av utländska ägare som vill ha koll på svenska bolag, men så är det inte för oss. Vi ser snarare den motsatta trenden där nordiska ägare kontaktar oss för att bevaka bolag internationellt samt rådgivning kopplat till detta.



Det finns flera drivande makrotrender som ökar intresset av röstningsrådgivare, enligt Oscar Bergman.



– Hållbarhetstrenden är en stor faktor i tillväxten av röstningsrådgivare. De uppdragsförfrågningar vi får in kommer idag till lika stor del från hållbarhetsansvariga som ägaransvariga. Medvetenheten kring klimat och miljö sporrar bolagsengagemang vilket är något positivt för alla inblandade.

Oscar Bergman menar att den "nya normen" som ansvarsfull ägare är att rösta på bolagsstämmor och aktivt delta i det underliggande arbetet.

– De flesta ägare vill idag öka sitt engagemang i sina innehav. I det uppdaterade europeiska ägardirektivet står det klart att institutionella ägare ska förklara hur man utövar sin rösträtt i portföljbolagen. Det leder i sin tur till att institutionella investerare i större utsträckning behöver kommunicera sina röstningsbeslut och ha genomtänkta strategier för bolagen de äger aktier i. Frågan är inte längre om man engagerar sig i innehaven, utan hur stort engagemanget blir och hur det yttrar sig.



Vad ser du för andra skillnader i Sverige jämfört internationellt?

– I exempelvis Amerika är det vanligt att investerare lägger ut hela ansvaret för ägarstyrning till en röstningsrådgivare, det är inte alls vanligt i Sverige. Här är det snarare vanligare att vi används som bollplank och second opinion till investerarnas egna analyser. Besluten fattar i slutändan ägarna och inte vi som röstningsrådgivare.



– Jag skulle säga att vi i Sverige har en starkare tradition av aktiv ägarstyrning än vad som gäller internationellt. Svenska aktörer brukar generellt ta ett större ägaransvar än andra och vinnlägger sig om att ha en god dialog med bolagen. Svensk lagstiftning uppmuntrar också ägare att vara aktiva i bolagen, vilket inte är fallet på samma sätt i den anglosaxiska världen. Ett annat exempel är det svenska fenomenet med ägarledda valberedningar. Den strukturen finns i princip inte alls utomlands.



I Sverige kom det så sent som i juni 2019 en ny lag om röstningsrådgivare. Denna lag gör gällande att Finansinspektionen har tillsynsplikt över röstningsrådgivarna samt att institutionella investerare som använder sig av deras tjänster behöver kommunicera detta.



I Oscar Bergmans pipeline ligger också två kommande regulatoriska förändringar.



– Under 2020 kommer nya krav på mer detaljerade ersättningsriktlinjer för bolagsledningarna att appliceras för första gången. Från 2021 kommer det även röstas om en detaljrik ersättningsrapport för dessa ledningspersoner vilket troligtvis driver på efterfrågan av röstningsrådgivares tjänster ytterligare.