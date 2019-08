Ukrainas ex-president tvättade pengar via Danske Bank

Ukrainas ex-president tvättade pengar via Danske Bank, flera storägare missnöjda med Swedbanks nya vd och uppgång på svenska börsen. Det är några av nyheterna i fredagens morgonsvep.

Fem misstänkta konton i Danske Banks skandaldrabbade estniska verksamhet utväxlade under åren 2012-2014 miljonbelopp med ett Panama-bolag som uppges ha kontrollerats av Ukrainas korrupta ex-president Viktor Janukovytj. Det rapporterar den danska tidningen Berlingske med hänvisning till boken "Dirty Billions" som är skriven av tre Berlingske-journalister. Medieuppgifter har tidigare gjort gällande att Viktor Janukovytj ska ha slussat pengar via Swedbank i Baltikum.

Flera storägare missnöjda med Swedbanks nya vd

Flera storägare i Swedbank är kritiska till att Jens Henriksson valts till ny vd. Det skriver SvD Näringsliv. De menat att Jens Henriksson varit delaktig i både penningtvättshärvan och skandalen kring den förre ordföranden Anders Sundström som lämnade banken.

Huawei i ny utredning för teknikstöld

Amerikanska utredare undersöker nya fall där den kinesiska telekomjätten Huawei misstänks för teknikstöld, uppger källor för Wall Street Journal. Huawei anklagas för att ha stulit immateriella rättigheter från individer och företag under många år.

Uppgång på svenska börsen

I toppen av OMXS30 när börsen stängde igår hamnade SKF och Atlas Copco som båda steg över 4 procent efter förnyad optimism i handelskriget mellan Kina och USA. Kina meddelade i dag att landet vill undvika en eskalering och inte kommer att införa nya hämndtullar mot USA i dagsläget.

Asiatiska börsen upp

Handelsveckans sista dag inleds med att de stora asiatiska börserna visar på uppgång. Detta efter positiva tongångar kring handelsläget mellan USA och Kina.

Sydkoreas centralbank lämnar styrräntan oförändrad

Sydkoreas centralbank, BOK, beslutade på torsdagen att lämna styrräntan oförändrad på 1,50 procent. I Reuters prognosenkät bland 18 bedömare väntade sig 13 att räntan skulle lämnas oförändrad på 1,50 procent, medan 5 spådde en sänkning med 25 punkter. Senast centralbanken ändrade räntan var den 18 juli då den sänktes med 25 punkter till 1,50 procent.