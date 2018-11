Udda aktörer tog cum ex till Sverige

TT har bett Skatteverket att söka efter beslut om återbetalning av kupongskatt till hundratals person- och bolagsnamn som figurerar i det så kallade cum ex-avslöjandet.



Enligt det internationella avslöjandet har 70 miljarder kronor försvunnit från europeiska statskassor. Tyskland ska vara särskilt drabbat. Nu visar TT och Skatteverket att Sverige också drabbats. Samtidigt tycks upplägget inte fått fäste i Sverige.



Företrädare för stora revisions- och advokatbyråer som Realtid har talat med berättar att de blivit uppvaktade eller utsatta för påtryckningar, men aldrig nappat på några erbjudanden om att medverka i cum ex-upplägg eller ens utreda förutsättningarna för det.



Peter Näslund, managing partner på DLA Piper har tidigare berättat att advokatbyråns interna utredning visar att de blev uppvaktade, utan att förstå vad det handlade om. DLA Piper visade dock öppenhet för att utreda förutsättningarna för upplägget, men fick aldrig någon konkret beställning.



Så här sa Peter Näslund till Realtid i början av november:



– En av våra jurister fick en förfrågan från Dewey & leBoeuf om vi kunde titta på ett skatteupplägg. Informationen som lämnades om upplägget var väldigt kortfattad, men vi svarade: Ja, vi kan titta på detta och utföra uppdraget. Sedan kom det ingen mer information.



KPMG Sverige ska ha haft en liknande erfarenhet. Enligt en internt utredning ska företagets skattekonsulter ha fått en fråga om att utreda den svenska skatterättens tillämpning på tysk utbildningsstruktur, men det blev aldrig något uppdrag.



Nu visar emellertid TT:s uppföljning att cum ex de facto har förekommit i Sverige, men med mer ljusskygga aktörer som mellanhänder. TT benämner dem som “en udda skara bolag” och namnger specifikt pensionsfonden Europe LLP Executive Pension Scheme och Khajuraho Equity Trading SARL. Dessa ska ha lyckats få återbetalningar (för skatt som aldrig betalats in) på 46 respektive 22 miljoner. Ansökan om återbetalning har skett genom ombudet Goal Tax Back Limited, ett i sammanhanget iögonenfallande namn, som TT påpekar.



Slutsatsen som nu dras av Skatteverket är att svenska skattebetalare, precis som tyska och danska med flera, också har bedragits i cum ex.



TT skriver att det sannolikt försvunnit mer pengar än vad som nu framkommit. Hela cum ex-läckan består av 180 000 dokument och enligt TT finns betydligt fler bolagsnamn än de som fångats upp i den sökning som nyhetsbyrån låtit göra på svenska skatteverket.



Torsten Fensby, internationell skatteexpert, säger till TT att Skatteverket bör tillsätta en utredning, för att “lära av misstagen”:



– Man bör försöka ta reda på om det finns fler sådana här fall och för att kunna uppskatta vilka belopp som har gått förlorade.

