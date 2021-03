UBS bonusar för anställda ökade under förra året

Chefer fick bonusar på 125 miljoner dollar under 2020, vilket också markerar en ökning från 109 miljoner dollar föregående år.



Den tidigare vd:n Sergio Ermotti som lämnade den schweiziska storbanken i oktober erhöll totalt 14,3 miljoner dollar, medan den nya vd:n Ralph Hamers drog in 4,5 miljoner dollar under sina fyra första månader på banken.



UBS-chefer utlovade i april förra året att donera motsvarande tre månadslöner för att bekämpa coronapandemin.

Carl Becht

carl.becht@finwire.se

Nyhetsbyrån Finwire