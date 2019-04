Uber till börsen – värderas till över 100 miljarder dollar

Uber ansöker om börsnotering

Amerikanska taxitjänsten Uber ansöker om börsintroduktionen på New York-börsen, vilket kan komma att bli den största sedan den kinesiska e-handelsjätten Alibaba noterades 2014. Uber planerar att notera aktien på New York-börsen under namnet UBER.

Av handlingarna framgår inte någon planerad öppningskurs eller något datum, men enligt tidigare medierapporter siktar Uber på att dra in 10 miljarder dollar (cirka 93 miljarder kronor) från investerare i samband med börsnoteringen som väntas ske i maj.

Uber har tidigare värderats till 76 miljarder dollar, men banker och investerare räknar med att värdet kan stiga till över 100 miljarder dollar efter noteringen.

Länsförsäkringar prisas för sitt hållbarhetsarbete

Länsförsäkringar utses till Sveriges mest hållbara försäkringsbolag av Sustainable Brand Index. Länsförsäkringar har varit med i undersökningen Sustainable Brand Index sedan starten 2011 och har hamnat i topp bland försäkringsbolagen fyra gånger tidigare, åren 2018, 2016, 2012 och 2011. På hela listan av varumärken som har rankats, där IKEA tar hem förstaplatsen, har Länsförsäkringar i år klättrat uppåt med fyra placeringar och får plats 34 på listan.

Omvald styrelse i Sweco

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde Gunnel Duveblad, Elaine Grunewald, Johan Hjertonsson, Eva Lindqvist, Johan Nordström, Christine Wolff, Åsa Bergman och Alf Göransson. Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Nordström. Till revisor utsågs ett registrerat revisionsbolag och omvaldes nuvarande revisor, PricewaterhouseCoopers med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2020.

Bankchefer tror på fortsatt hög utlåning till företag

Cirka hälften av alla bankchefer tror att utlåningen fortsätter att öka under resten av året. Det framgår av en undersökning som genomförs på uppdrag av Almi. Bankernas utlåning till företag ligger på en fortsatt hög nivå. För årets första kvartal uppgav 37 procent av bankcheferna att utlåningen ökade och 52 procent uppgav en oförändrad nivå. Det är en fortsatt hög nivå, men något lägre jämfört med sista kvartalet 2018. Synen på den framtida utlåningen är fortsatt positiv, 49 procent av bankkontoren tror på en ökning under årets andra kvartal. På ett års sikt tror 56 procent på en ökad utlåning.

Avvaktande handel på Asienbörserna

Idag, fredag, är den inledande handeln på Asienbörserna avvaktande. Investerare väntar på att rapportsäsongen ska dra igång på allvar, enligt Reuters. Senare i dag släpps också nya kinesiska handelssiffror för mars, där analytiker lyfter fram importsiffrorna som en viktig indikator på hur landets ekonomi utvecklas, rapporterar Di.

Finlandsflytt kan ge klirr i kassan för Nordeas ledning

Nordeas flytt till Finland har öppnat dörren för stora bonusökningar till bankens vd och övriga koncernledning. Nordea lyder nämligen numera under regler som gör att det finns utrymme för en rörlig ersättning på max 200 procent av den fasta lönen, skriver SvD Näringsliv. I Sverige är motsvarande nivå 100 procent.

Enligt tidningen skulle bankens vd Casper von Koskull, rent teoretiskt och under ett riktigt toppår, kunna få en fyra gånger så hög rörlig ersättning som vd jämfört med fjolåret.

Nordeas presschef Afroditi Kjellberg säger till SvD att det är viktigt att komma ihåg att taket är ett regulatoriskt, maximalt tak.

– Taket i sig är naturligtvis inte heller någon garanti alls för rörlig ersättning i linje med taket, utan utfallet avgörs av prestationen.