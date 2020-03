Tyskt riskkapitalbolag letar nordiska förvärv

Det tyska riskkapitalbolaget Aurelius – med huvudkontor i München – siktar på att förvärva ett till två nordiska bolag per år. I snitt förvärvar Aurelius fyra till sex bolag i Europa per år.



– Vårt nordiska M&A-team arbetar för fullt med att hitta nya potentiella bolag att förvärva. Däremot gör vi bara affärer som är helt i linje med vår strategi. Att göra rätt förvärv är viktigare än antalet förvärv, förklarar Leif Lupp.



Aurelius siktar på att förvärva bolag som har årliga intäkter mellan 50 och 500 miljoner euro – motsvarande mellan 545 mijoner konor och 5 455 miljoner kronor, där EBITDA-marginalen typiskt sett är under 10 procent. Investeringshorisonten ligger oftast mellan fem till sju år även om Leif Lupp menar att bolaget är flexibelt. Han lyfter fram exempel på bolag de ägt i allt mellan fyra år till tretton år.

Den nordiska satsningen ska underlättas genom det nyöppnade Norden-kontoret på Sturegatan i centrala Stockholm.

Aurelius grundades 2005 av de tidigare McKinsey-konsulterna Dirk Markus och Gert Purkert och är noterat på Deutsche Börse Xetra. Bland meriterna finns över 100 transaktioner och bolaget har omkring 135

anställda, varvav omkring 80 är dedikerade för att jobba med operationella förbättringar av portföljbolagen.

Den nuvarande portföljen består av 23 bolag, vilka genererar totala intäkter på 3,5 miljarder euro, varav omkring 20 procent kommer från Norden.



De nordiska portföljbolagen är Conaxess Trade (DK), en distributör av FMCG-produkter (Fast-Moving Consumer Goods – varor av en typ som säljer snabbt till ett realtivt lågt pris) i Danmark, Silvan, en DIY-detaljshandelskedja i Danmark samt NDS, en distributör av reservdelar och tillbehör till fordonsmarknaden i Norge. Det svenska företaget Scandinavian Cosmetics såldes till Accent Equity under fjärde kvartalet 2019.

Aurelius äger även Office Depot Europe, som har en stor verksamhet i Sverige. Aurelius har tidigare gjort affärer med aktörer som IK Investment Partners, Postnord, Office Depot, Stark, Valora, Bosch och Wolsley.

Leif Lupp, chef över den nordiska verksamheten, tror att det finns luckor i den lokala private equity-branschen (PE) som Aurelius kan fylla.



– De större nordiska PE-bolagen letar generellt efter bolag med högre tillväxt och högre lönsamhet än de vi är ute efter.



– Vi skiljer oss från de flesta nordiska private equity-bolagen eftersom vi är noterade och investerar från vår egen balansräkning. Vårt företag är inte byggt på en fondstruktur där varje fond har en bestämd livstid, vilket ger oss flexibilitet gällande vår investeringshorisont. Dessutom har vi en av de största operationella organisationerna inom vårt segment, som hjälper portföljbolagen att förbättra lönsamheten genom operationella förbättringar. Vi är en aktiv investerare som kan liknas vid en hybrid mellan ett konglomerat och en finansiell investerare, säger Leif Lupp.



Leif Lupp passar på att hylla den svenska finanssektorn som enligt honom är väldigt professionell och effektiv. Det faktum att den svenska finansmarknaden är välfungerande, i kombination med ett stort antal attraktiva mid-market företag, är en av huvudanledningarna till varför Aurelius valde att öppna Norden-kontoret i Stockholm. Som ett tecken på sitt svenska engagemang emitterade även bolaget en obligation på den svenska obligationsmarknaden under 2019.



– Den svenska finansbranschen är koncentrerad, professionell och nätverksbaserad. Jag uppskattar att jag ofta träffar samma personer många gånger om och att sammanhållningen är stark. Den tyska finansmarknaden är lik den svenska, men har över tid utvecklats till att vara mer transaktionsorienterad och betoningen på långsiktiga relationer är lägre än i Sverige.



Aurelius fokuserar främst på bolag inom mid-market-segmentet, där det främsta investeringskriteriet är att det ska finnas potential till operationell förbättring.



– Historiskt sett har vi främst investerat i bolag som har en “turn-around”-potential, men under de senaste åren har vi mer och mer börjat fokusera på mid-market transaktioner – fortfarande med operationell förbättringspotential som vårt huvudsakliga investeringskriterium. Carve-outs är ett område där vi har ett väldigt starkt track-record. I dessa fall identifierar vi verksamheter som inte är en del av företagets kärnverkamhet och gör det till ett fristående företag.



Leif Lupp anser att Aurelius är “agnostiker” avseende verksamhetens fokus på olika sektorer. I deras portfölj finns bolag inom IT, B2B-tjänster, industri, kemikalier, livsstil och konsumentvaror.



– Typiskt sett gillar vi företag med operationell komplexitet, säger Leif Lupp.



Deras strategi vid genomförande av carve-outs är strukturerad på följande sätt, med processer som typiskt sätt överlappar med varandra:



Efter uppköpet börjar Aurelius med den första fasen, “Carve-out”-processen, det vill säga att etablera bolaget som ett eget bolag samtidigt som man renodlar verksamheten. Här omstruktureras bolaget inom IT, ekonomi, HR. Denna fas kan ta allt från 6 till 18 månader, beroende på komplexiteten.



Nästa fas handlar om att integrera företagets operationella struktur och att förbättra företaget. Här ser Aurelius över organisationen tillsammans med ledningen och gör de förändringar som bedöms nödvändiga. Under denna fas konsolideras processer, initiala investeringar genomförs och kostnadsbesparingar implementeras. Denna fas tar vanligtvis mellan 6 till 12 månader.



Under den tredje fasen ligger fokus på att utforma företagets framtida strategi och ytterligare optimeringar. Nya KPI:er och affärsmöjligheter identifieras och vanligtvis görs ett antal tillväxtrelaterade investeringar. Här utvärderas utfallet av tidigare förändringar och investeringar i för att accelerera expansionen fortsätter. Denna fas kan pågå mellan 6 till 18 månader.



Den sista fasen handlar om att koppla in Aurelius egna M&A-team, som utgörs av nära 40 personer, där tilläggsförvärv till porföljbolagen utgör en viktig del. Här ser de över vilka tilläggsförvärv och synergier som bolaget kan skapa med andra bolag och samarbeten. Här breddas oftast bolagets marknadssegment med fokus på tillväxt och

andra synergier.



Överlag säger Leif Lupp att Aurelius upplevelse i Norden har varit väldigt positiv.

– Det nordiska investeringsteamet är förväntansfullt gällande de möjligheter den nordiska marknaden har att erbjuda, både för våra existerande nordiska portföljbolag samt när det gäller nya plattformsinvesteringar.