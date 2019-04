Tveksam börsstart för Nexi

Det italienska fintech-bolaget Nexi gjorde börsdebut på Milanobörsen under tisdagsmorgonen. Noteringen, där bolaget tog in motsvarande drygt 21 miljarder kronor, är den största europeiska noteringen hittills i år.

Första avslut var till kursen 8:757 euro. Det var strax under noteringskursen 9 euro. Efter en halvtimmes handel hade kursen dykt till strax under 5:50 euro, cirka 6 procent under noteringskursen.

Flera betydande italienska banker, bland annat Banco BPM och Banco Popolare, stod för avyttring i noteringen, enligt Bloomberg.

Nexi är Italiens största betaltjänstebolag med en 60 procentig marknadsandel. Under 2018 gjorde Nexi en vinst på 20 miljoner euro på omsättningen 931 miljoner euro.

Storägare i Nexi är Advent International, Bain Capital och Clessidra.