Tvärnit för spac-trenden

Drygt 430 miljoner dollar (motsvarande 3,6 miljarder kronor) drog investmentbankerna in på noteringar och fusioner med spac-bolag. Det rapporterar TT som hänvisar till Financial Times och till statistik från marknadsdataföretaget Refinitiv. 430 miljoner dollar motsvarar 4,5 procent av investmentbankernas provisionsintäkter under perioden.

I januari och februari utgjorde spac-affärerna 22,5 procent av provisionsintäkterna, nästan 3 miljarder dollar (motsvarande 25 miljarder kronor).

I april och maj noterades 30 spac-bolag, under årets första kvartal noterades 299 noteringar. Antalet spac-fusioner i april-maj uppgick samtidigt till 32, mot 84 fusioner under årets första tre månader.