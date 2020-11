Trustly värvar från Citigroup och Paypal till USA-teamet

Trustly växer på USA-marknaden och väljer nu att möblera om i ledningen. Alexandre Gonthier, nuvarande vd för Trustly North America, axlar framöver även rollen som Global Chief Strategy Officer. Samtidigt utses John McLane, närmast COO och CFO i Trustly North America, till president. Vidare rekryteras Wendy Roberts till rollen som vice president Risk. Hon kommer närmast från Thumbtack där hon var vice president Trust & Safety and Customer och har tidigare arbetat på Facebook, PayPal, och Fair Isaac. Michelle Tien, med en bakgrund inom Citigroup, S&P Global, and American Express, rekryteras till rollen som vice president People and Operations. Det framgår av ett pressmeddelande.