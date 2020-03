Trump uppmanar Amerika att stanna hemma

Eurogruppen enas om åtgärder mot Corona

Under måndagskvällen enades EU-länderna om att tillåta undantag från EU:s budgetregler under coronakrisen. Eurogruppens krisåtgärder omfattar därtill en 37 miljarder euro stor coronafond, ytterligare 28 miljarder euro från EU:s strukturfond samt 48 miljarder i nya företagslån från ECB, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



Trump uppmanar Amerika att stanna hemma

Donald Trump uppmanar amerikaner att undvika resor, restauranger, barer, träningsanläggningar och skolor de kommande 15 dagarna. Han varnar för att toppen av coronakrisen kan komma så sent som i juli eller augusti och att landets flygbolag kommer att stödjas “till 100 procent”, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



Wall Street rasade

De amerikanska börserna rasade under måndagen efter Donald Trumps presskonferens. Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex ned 12,9 procent, S&P 500-index ned 12 procent och Nasdaqs kompositindex ned 12,3 procent. Volatilitetsindexet VIX nådde under måndagen över rekordhöga 80, i jämförelse med 75 som högst under förra veckan eller nära 70 som högst under finanskrisen 2008, skriver Finwire.



Riksbanken utökar krispaketet

Riksbanken meddelade under måndagen om att köpa värdepapper för ytterligare upp till 300 miljarder kronor i form av stats-, kommun- och bostadsobligationer. Riksbanken sänker också utlåningsräntan för lån över natten till bankerna från 0,75 till 0,20 procentenheter över reporäntan. Reporäntan lämnas kvar vid noll procent. Svenska banker erbjuds vidare att veckovis låna en obegränsad mängd pengar mot säkerhet med tre månaders löptid till en ränta på 0,20 procentenheter över reporäntan, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



Reseförbud till EU i 30 dagar

EU-kommissionen föreslår att stoppa alla icke nödvändiga resor in till EU i 30 dagar för att motverka spridningen av coronaviruset. Kommissionen har presenterat en rad åtgärder som EU:s stats- och regeringschefer tar ställning till på ett extrainsatt krismöte senare under tisdagen, skriver Dagens Nyheter.



Danske Bank vinstvarnar

Danske Bank meddelade under måndagen att den försämrade makroekonomiska miljön väntas ha en negativ effekt på bankens finansiella resultat under 2020. Banker skriver i pressmeddelandet att den ökade volatiliteten på finansmarknaderna förväntas påverka bankens tradingintäkter negativt. Aktien backade med 4,8 procent och har nu fallit 31,3 procent sedan årsskiftet.



Volvo stänger ned produktionen i fyra fabriker

Volvo meddelade under en pressträff på måndagen att bolaget stänger ned fyra Renault-fabriker från och med tisdag. Presschefen Claes Eliasson varnar för att coronaviruset kommer få konsekvenser för bolaget och att ”det finns en betydande risk att dessa kan leda till en väsentlig finansiell påverkan på koncernen”, skriver Dagens Industri.



Oljepriset under 30 dollar

Priset på ett fat Nordsjöolja föll på måndagen till under 30 dollar per fat efter coronavirusets utveckling och Opec-ländernas misslyckade försök till minskad oljeproduktion. Vid 22-tiden svensk tid hade priset på Nordsjöoljan fallit drygt 15 procent och den amerikanska WTI-oljan var ned lika mycket, skriver Dagens Industri.



UEFA väntas skjuta upp fotbolls-EM

Uefa förväntas under tisdagen ta beslut om fotbolls-EM ska skjuts upp. Enligt källor till Financial Times kommer EM att skjutas upp.

Annons