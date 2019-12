Trump: Kina och USA överens

USA ska enligt Kina ha accepterat att slopa vissa handelstullar. I nuläget är det docki vilken omfattning. Det rapporterar Dagens Nyheter.

På torsdagen kom medieuppgifter som gjorde gällande att ett handelsavtal, ett första ramavtal, mellan länderna var klart. Någon officiell bekräftelse dröjde dock.

Under fredagen bekräftade Trump att länderna kommit överens om ett partiellt handelsavtal.

Annons

Annons

"We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder....

Donald Trump tillägger att de tullar som USA har hotat med att införa på kinesiska varor från och med söndag inte kommer att införas.