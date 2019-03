Trump friad av Muellerrapporten

Theresa May allt mer pressad

Allt fler i Tory-partiet säger öppet att de inte har något förtroende för Theresa May längre.

– Det är uppenbart att premiärministern tappat all sin auktoritet, säger Tory-ledamoten Steve Double till Sveriges Radio.

I går höll May möten med några av de mest EU-kritiska i partiet, däribland före detta utrikesministern Boris Johnson. Gruppens budskap var tydligt, enligt flera brittiska medier: "Lämna din post så röstar vi på utträdesavtalet”.

Turkiska myndigheter granskar JP Morgan

Turkiska myndigheter har startat en granskning av JP Morgan Chase om valutaspekulation.

Liran har tappat då en minskad valutareserv indikerat att regeringen på konstlad väg försöker håller liran uppe inför lokalvalen den 31 mars. Nedgången förstärktes i fredags men därefter har liran återhämtat sig något. Finansdepartementet avvisar att de skulle röra sig om valutaintervention. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Trump friad av Muellerrapporten

Trump konspirerade inte med Ryssland, det slår den så kallade Rysslandsutredningen fast.

Justitieminister Barrs fyra sidor långa sammanfattning av Muellers slutrapport ger presidenten rätt i att ingen konspiration ska ha förekommit mellan Trumpkampanjen och Ryssland. Efter nästan två års arbete och nära 500 intervjuer med vittnen kan Mueller beskriva en rad försök från rysk sida att inleda samarbeten med Trumpkretsen, försök som ska ha strandat.

Men Barrs sammanfattning lämnar en rad frågetecken. Demokraterna har redan signalerat att de kommer ta strid för att hela Muellers utredning ska offentliggöras.

Allt fler negativa till helt kontantfritt samhälle

Användandet av kontanter i Sverige minskar snabbt. Nya tekniska lösningar och en stark infrastruktur för kortbetalningar bidrar till kontanternas minskade status som betalmetod.

Nu visar en Sifo-undersökning att en majoritet av svenskarna är negativt inställda till ett helt kontantfritt samhälle. Det rapporterar TT.

Undersökningen har gjorts på uppdrag av Bankomat AB som ägs av de svenska storbankerna.

Enligt den vill hela 72 procent av svenskarna kunna betala med kontanter även i framtiden. Det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med fjolårets undersökning.

Sur start för Asienbörser

I Tokyo rasade det ledande Nikkei 225 2 procent, ett fall som sedan tilltog till 3,2 procent i den inledande handeln, enligt TT. Till förlorarna hörde exportföretag såsom Sony, Panasonic, Honda och konstruktionsmaskinstillverkaren Komatsu.

Även i Hongkong blev fallet på indexet Hang Seng mer än 2 procent i öppningen, medan Shanghais och Shenzhens kompositindex höll emot något bättre, men ändå visade upp tapp på 1,5 respektive 1,7 procent.

Uber förvärvar Dubai-konkurrent för 28 miljarder

Uber förvärvar den Dubai-baserade konkurrenten Careem för 3,1 miljarder dollar, motsvarande cirka 28 miljarder kronor, enligt Financial Times. Förvärvet sägs vara klar under måndagen. Careem grundades år 2012 av två tidigare McKinsey-konsulter och värderades kring 2 miljarder dollar under en finansieringsrunda i fjol. Transaktionen sägs vara historisk för tech-firmorna och venture capital-branschen i mellanöstern som har kämpat för att uppnå högprofilerade affärer.

Amerikansk investerare söker fastigheter i Sverige

Fastighetssverige har talat med ett nytt amerikanskt investmentbolag som har äntrat Sverige. Anuj Mittal, co-portfolio manager på Angelo Gordon, berättar att man söker nya investeringar och nya potentiella partners i Sverige. För en vecka sedan förvärvade investmentbolaget tillsammans med sin partner Scius Partners en fastighet från AFA Sjukförsäkring i Stockholm. Prilappen låg på 550-600 miljoner kronor, enligt Fastighetsvärlden.