Tre nya specialister till DLA Piper

Jennie Nilsson axlar nu rollen som Head of Data Privacy and Information Security på DLA Piper och ansluter som delägare under hösten. Med sin kompetens inom området är Jennie ett efterlängtat tillskott till byrån, som genom åren hanterat en växande mängd dataskyddsfrågor. Jennie kommer senast från Baker McKenzie där hon fokuserade på dataskyddsfrågor, IT, offentlig upphandling samt allmän avtalsrätt.



Gustav Lundin ansluter som delägare på DLA Piper i september 2021 och kommer att ingå i byråns specialistgrupp inom immateriella rättigheter och teknologi. Gustav ansluter närmast från Mannheimer Swartling och har ett allmänt kommersiellt och avtalsrättsligt fokus inom främst teknikintensiva sektorer som IT, telekom och fordonsindustrin. På Mannheimer Swartling har Gustav bland annat genomfört olika typer av outsourcing-, joint venture- och carve out-projekt samt av tjänste- och systemupphandlingar.

Johan Zetterström hanterar ett brett spektrum av arbetsrättsliga frågor och ansluter som delägare på DLA Piper i september 2021. På DLA Piper kommer Johan att fortsätta att bistå både svenska och internationellt verksamma klienter i en mängd olika arbetsrättsliga ärenden som till exempel verksamhetsövergångar, outsourcing, nedskärningar, samgåenden, arbetsmiljöfrågor, diskrimineringsärenden och tvister.

Johan Zetterström har tidigare jobbat på Baker McKenzie.