Totalavkastning i nordiska bolag bättre än snittet globalt

Sverige och Finland ligger på ungefär samma nivå, runt 4 procentenheter över globala genomsnittet. Det visar en ny studie från Boston Consulting Group.

I studien 'How Nordic Companies Are Navigating the covid-19 crisis' jämför BCG totalavkastningen i bolag med marknadsvärde på mer än 100 miljoner euro i ett antal sektorer under perioden 1 januari – 19 juni, 2020.

I genomsnitt var totalavkastningen i Norden något högre (runt 2 procentenheter) jämfört med motsvarande bolag globalt. Det är framförallt hälsosektorn som gått starkt under första halvåret 2020, både globalt och i Norden. Globalt har sektorn teknologi, media och telekom (TMT) i hög grad stagnerat även om vissa delar inom teknologi utvecklats väl. Industrivaror och energi har utvecklats negativt.

– Bolagen i Norden som helhet har visat på att de har motståndskraft mot effekterna av pandemin. Men skillnaderna i de nordiska länderna är stora och enskilda bolag påverkar studiens resultat, säger Anders Madsen, partner på BCG i Stockholm i en skriftlig kommentar.

I Danmark har man presterat 10 procent bättre än det globala snittet. Framför allt tack vare sektormixen med exponering mot biopharma och avsaknad av automotive. I Sverige ligger man också bättre än det globala snittet med 5 procentenheter, framför allt tack vare totalavkastningen inom konsumentsektorn, inklusive onlinebolag som totalavkastningen varit riktigt bra på, men även TMT på en bredare front. Inom industrisektorn där Sverige har en tung exponering ligger man i linje med det globala snittet, även om enskilda bolag haft god totalavkastning.

– Den riktning bolagen i Norden nu väljer kommer vara avgörande för den långsiktiga utvecklingen och i vissa fall även för kortsiktig överlevnad, säger Anders Madsen.

BCG:s studie föreslår, utifrån en analys av de bolag som utvecklades starkast efter finanskrisen 2008, fem steg för att komma starkare ur Covid-19-krisen: