Toppdiplomat ska hjälpa Norrsken att växa internationellt

Carl Fredrik Wettermark har fått i uppdrag att hjälpa Norrsken Foundation med internationella relationer under när bolaget expanderar.

Carl Fredrik ”Figge” Wettermark arbetar just nu med att hjälpa Norrsken Foundation att expandera i Rwanda. Enligt Norrskens globala marknads- och kommunikationschef Eric Ljunggren är London sannolikt nästa anhalt för Norrsken och Carl Fredrik Wettermark.

Carl Fredrik Wettermark kommer närmast från UD, där han senast arbetade som politisk rapportör i Afrika. Han har också varit rådgivare i globala internetfrågor och cyber security till dåvarande utrikesminister Carl Bildt samt arbetat med mänskliga rättigheter på UD i Stockholm. 2006 startade han bolaget Twingly.

– Norrsken är ett av de mest spännande projekten i Sverige just nu, med en helt unik blandning av entreprenörskap, utvecklingsfrågor och nytänkande. Många av de utmaningar världen nu står inför kan bara lösas genom stöd till innovativt tänkande, på plats där problemen finns. Det blir ett privilegium att få använda min erfarenhet inom diplomati och internationella frågor till att hjälpa Norrsken bygga upp sitt nätverk globalt, säger Wettermark, vars titel blir Head of Policy and Public Affairs, till Realtid.

Eric Ljunggren har tidigare arbetat med tidningen Metros internationella expansion.

– Jan Stenbeck insåg tidigt vikten av ett nära samarbete med erfarna diplomater. Det samarbetet bidrog kraftigt till Metros globala expansion under succétiden kring millenieskiftet. Norrskens mål är att etablera Norrsken i 25 marknader de närmaste 10 åren. Utmaningarna vi står inför kommer inte enbart lösas av entreprenörer - det behövs ett samarbete med stater, stora bolag och non-profits. Carl Fredrik kommer att kunna bidra till att facilitera det samarbetet, säger Ljunggren.