Tobias Wåhlén: "Lindahl växer mer än någon annan större byrå"

För att kunna fortsätta sin expansion flyttar Lindahl Stockholm in i nya större lokaler på Nybrogatan 17 vid Östermalmstorg i centrala Stockholm i början av sommaren.

Hur många är ni nu och hur många behöver ni anställa?

– Vi är omkring 25 jurister i Stockholm och ungefär 250 medarbetare totalt i Sverige. Flera nya rekryteringar är på väg in till kontoret i Stockholm inom kort och vi kommer fortsätta att fylla på med nya medarbetare varje månad. Totalt sett räknar vi med att rekrytera fler än 30 medarbetare till Lindahl under året, vilket är i linje med de senaste åren. För oss är det viktigast att det är rätt personer med en inställning och förståelse för vår kultur, snarare än att vi strävar mot en viss storlek när året ska summeras. Det har ju varit förhållandevis enkelt för oss att locka utmärkta personer till oss hittills så vi är positiva inför fortsättningen och ser att vi är på väg mot något stort, säger Tobias Wåhlén.

Hur ser tillväxten ut jämfört med för ett år sedan?

– När vi startade kontoret i Stockholm i början av 2020 var det med tre jurister. Under 2020 växte hela Lindahl med 20 procent, vilket var mer än någon annan större byrå och vår tillväxt under fjolåret utgjorde en femtedel av de tjugo största byråernas sammanlagda tillväxt. Det betyder att vi tagit rejäla marknadsandelar på en växande marknad. Vi ser en tillväxt på alla våra sex kontor och är väldigt tacksamma över det förtroende som klienterna visar oss och de spännande uppgifter som alla våra duktiga medarbetare får arbeta med. Vi ser att tillväxten fortsätter under 2021. Att hjälpa klienterna att nå sin fulla potential i deras affärer och erbjuda alla våra talanger en spännande karriär är vårt mål, och just nu levererar vi exakt det.

Vad är det för områden som har högst kundtryck?

– Många områden upplever en stor efterfrågan just nu, inte minst inom M&A, aktiemarknadsrätt och fastigheter. Vi har en bred tjänsteportfölj och det gör att vi aldrig blir särskilt känsliga för svängningar i konjunkturen.

Hinner ni med alla förfrågningar?

– Vi har förmånen att kunna välja vilka klienter vi jobbar med så det går bra, men det finns definitivt ett behov av att rekrytera fler då vi ser att alla duktiga medarbetare lockar ännu fler klienter att söka sig till oss. Samtidigt kan vi hjälpas åt mellan våra kontor för att parera arbetstoppar. Det är en klar fördel när vi har så många duktiga jurister inom byrån.

Hur rekryterar ni? Direkt från universitet eller från branschkollegor?

– Vi växer på alla nivåer så det är en blandning av sidorekryteringar av seniora jurister och delägare från andra byråer och många nya talanger som kommer från universiteten.

Distansarbete framöver, eller inte?

– Det blir sannolikt en blandning under tiden som vi ska ta vårt ansvar för att minska smittspridningen. Vi kommer erbjuda en god flexibilitet för våra medarbetare även i framtiden, men ser att många vill komma tillbaka till kontoren eftersom det har så många fördelar när det gäller att hålla ihop kulturen, lösa alla uppdrag och se till att alla är med på samma resa och får all viktig information.

Omsättning och resultat 2020 jämfört med 2019?

– Vi omsatte totalt 530 miljoner kronor för 2020 jämfört med 442 miljoner kronor för 2019, det vill säga plus 20 procent. Vi är nöjda med den utvecklingen och ser en fortsatt stark utveckling under 2021.

Hur svårt var det att hitta nya lokaler?

– Det var inte så svårt, men vi är noggranna med att få lokaler som passar våra behov och då är vi beredda att leta ett tag om det krävs. Nu har vi väldigt bra förutsättningar för att jobba tillsammans och ta emot fler talanger. Men så fort som vi växer kan vi inte utesluta förändringar i framtiden. Det är en rolig del av att växa så fort som vi gör.

Vad var avgörande när ni valde just den här adressen?

– Det är ett väldigt trevligt läge i ett helt nytt hus som passar våra behov perfekt. Representativt och funktionellt.