”Tillväxt får inte bli ett självändamål”

Baker McKenzie rankas som nummer ett sett till antal transaktioner. – Den primära utmaningen är att hela tiden vara aktuell på en marknad som är under konstant förändring, säger Joakim Falkner, delägare på Baker McKenzie.

I Thomson Reuters Capital Markets EMEA-rankning för Sverige 2018 är Baker McKenzies Stockholmskontor - för tredje året i rad - rankat som nummer ett för Managerrepresentation (investeringsbanker) sett till antal transaktioner.

Stockholmskontoret rankas även som nummer ett när det gäller Issuer-representation sett till transaktionsvärde och som nummer två sett till antal transaktioner. Flest transaktioner har advokatfirman Vinge.

Bakom framgången ligger ett målmedvetet arbete och internationell kompetens.

Hur arbetar ni för att bli så framgångsrika inom dessa områden?

– Det är alltid svårt att definiera framgångsrik, men statistiskt så gör vi många transaktioner. Bakom detta ligger ett väldigt hårt arbete med ett successivt byggande av ett mycket kompetent team som uteslutande är inriktade på kapitalmarknadstransaktioner. Eftersom kapitalmarknaden är internationell har vi också en styrka i att vi kan företräda klienten inte bara i Sverige utan även i de kapitalmarknadsfrågor som primärt uppstår i USA där vi då hanterar allt under samma paraply, säger Joakim Falkner, delägare och advokat verksam inom Capital Markets.

Joakim Falkner upplever att Stockholmsbörsen har blivit en attraktiv marknadsplats även för utländska emittenter.

– Även om det 2018 var färre noteringar än 2017 så är intresset från emittenter i flera utländska jurisdiktioner stort och det borgar för en förhållandevis ny infallsvinkel på kapitalmarknaden. Här arbetar vi just nu tillsammans med våra utländska kollegor och gör en road-map för emittenter i ett antal utvalda jurisdiktioner där vi och Nasdaq ser att intresset är stort.

Vilka är utmaningarna?

– Med tanke på att vi är väldigt transaktionsintensiva så har vi fördelen av att hela tiden ha den senaste kunskapen om hur marknaden utvecklas. Kunskap är en färskvara och den primära utmaningen är just att hela tiden vara aktuell på en marknad som är under konstant förändring. Samtidigt som vi arbetar väldigt hårt för att vara responsiva med en hög servicenivå så gäller det också att skapa en arbetsmiljö som är attraktiv. Vi har haft turen att få ha ett intakt team under lång tid men att rekrytera och behålla de bästa är alltid en utmaning.

Hur ser konkurrensen ut?

– Det finns många duktiga advokatbyråer på marknaden, både på nationell och global nivå. Flertalet av de transaktioner som vi gör involverar dock andra jurisdiktioner och då är det en fördel med Baker McKenzies globala närvaro i 46 länder. Men konkurrensen är absolut både nationell och global.

Vilka är de typiska klienterna inom dessa områden?

– Vi arbetar både med investmentbanker och så kallade emittenter (bolag) på kapitalmarknaden. En kombination av uppdragen skapar oftast den ideala situationen. Just nu finns det tendenser på att börsnoterings-boomen som har förekommit de gångna åren inte är lika intensiv och att utköpen från börsen blir alltmer frekventa. I de sistnämnda situationerna agerar vi då antingen för budgivare eller för målbolagsstyrelser.

Hur ser ni på tillväxten inom dessa områden på er byrå?

– Hela byrån har vuxit inom främst transaktionsområdet de senaste åren och vår kapitalmarknadsavdelning är mycket stark. Men tillväxt får inte bli ett självändamål. Det är viktigt att byrån i allmänhet och kapitalmarknadsgruppen får möjlighet att växa organiskt. Lateral tillväxt har sina fördelar men den kultur vi har byggt upp är väldigt viktig att bibehålla och lägger grunden för hårt arbete och commitment.

