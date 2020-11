Tidigare EU-kommisionär ny medlem i JKL Kekst CNCs  Advisory Board 

Oettinger har en lång politikerkarriär bakom sig. Efter sin tid som ministerpresident i den tyska delstaten Baden-Württemberg var Oettinger EU-kommissionär mellan 2010 och 2019. Som EU-kommissionär ansvarade han först för energifrågor (2010-2014), därefter för den digitala ekonomin och det digitala samhället (2014-2017) och senast för budget och personal (2017-2019).

JKL Kekst CNCs globala Advisory Board leds av Maurice Lévy. Han har utvecklat Publicis Group, där Kekst CNC ingår, till ett världsledande kommunikationsbolag. Även den tidigare statsministern Göran Persson, sedan många år knuten till JKL Kekst CNC, ingår i Advisory Board. De övriga medlemmarna är Wolfgang Ischinger, Tysklands tidigare USA-ambassadör och nuvarande ordföranden för Munich Security Conference, Nuala O’Connor, Senior Vice President och Chief Council of Digital Citizenship på Walmart och tidigare President för Centre of Democracy and Technology, samt Matthew Westerman, med erfarenhet från seniora roller på Goldman Sachs, HSBC, och Rothschild.