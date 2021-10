TF Banks största framgångar – Tyska kreditkort och konsumentlån i Norge

Den totala utlåningen kom in på närmare 10 miljarder kronor. Intäkterna uppgick till 270,5 miljoner kronor (218,3), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Finwire.



Utlåningen till allmänheten uppgick till 9 970 miljoner kronor, i linje med väntade 10 000 miljoner kronor.



Rörelsekostnaderna uppgick till 111,1 miljoner kronor (84,9), analytikerkonsensus var 111 miljoner kronor.



Kreditförlusterna uppgick till 67,8 miljoner kronor (61), väntat var 68 miljoner kronor.



Rörelseresultatet blev 91,5 miljoner kronor (72,6), väntat var 91 miljoner kronor.



Nettoresultatet blev 72,3 miljoner kronor (56,1), väntat var 70 miljoner kronor.



Resultatet per aktie blev 3,28 kronor (2,54), väntat var 3,23 kronor.



TF Bank har gynnats av färre pandemirestriktioner i Europa och låneportföljens tillväxt drevs främst av kreditkort i Tyskland och konsumentlån i Norge. I Tyskland har låneportföljen ökat med 32 procent under kvartalet.



– Den kraftiga tillväxten i Norge medför samtidigt att segmentets intäktsmarginal och kreditförlustnivå minskat något under kvartalet, skriver vd Mattias Carlsson i rapporten.



Inom TF Banks Ecommerce Solutions ökade volymerna kraftigt under slutet av kvartalet, vilket till stor del var relaterat till bankens avtal med Boozt.



TF Bank meddelade på söndagskvällen att nya finansiella mål fastställts med avsikt att dubbla storleken på låneportföljen till 20 miljarder kronor senast vid första halvåret 2025.