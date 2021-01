TF Bank slår förväntningarna

De totala intäkterna uppgick till 233,7 miljoner kronor (208,4), vilket var bättre än Finwires analytikerkonsensus som låg på 227 miljoner kronor.



Rörelsekostnaderna uppgick till 95 miljoner kronor (81,8), analytikerkonsensus var 95 miljoner kronor.



Kreditförlusterna uppgick till 61,8 miljoner kronor (51,4), väntat var 60 miljoner kronor.



Rörelseresultatet blev 76,9 miljoner kronor (75,3), väntat var 72 miljoner kronor.



Nettoresultatet blev 59 miljoner kronor (57,2), väntat var 55 miljoner kronor.



Resultatet per aktie blev 2,67 kronor (2,58), väntat var 2,55 kronor.



Bankens ecommerce och kreditkort visade hög tillväxt fjärde kvartalet. Vid årsskiftet hade banken givit ut 53 000 tyska kreditkort vilket innebär en ökning med 15 000 kort under det fjärde kvartalet.



–Våra betalningslösningar inom e-handel har haft stor genomslagskraft på marknaden, samtidigt som såväl nya som befintliga handelspartners i samtliga marknader haft en försäljningsmässig framgång under black week och i julhandeln. För Credit Cards har utvecklingen i Tyskland varit mycket positiv det senaste kvartalet och allt fler kunder använder våra tyska kreditkort, skriver bankens vd Mattias Carlsson i sitt vd-ord.



Styrelsen föreslår en utdelning på 1,00 kronor.