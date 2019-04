Telia gör återköp för 5 miljarder

Beslutet är i linje med ambitionen som kommunicerades i april 2018 att återköpa aktier för ett årligt belopp om 5 miljarder kronor över en treårsperiod, totalt 15 miljarder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tillsammans med den nyligen godkända ordinarie utdelningen om 2:36 kronor per aktie uppgår den sammanlagda avkastningen pro forma per år till 3:55 kronor per aktie, uppger bolaget.

I februari emitterade Telia en femtonårig obligation om 500 miljoner euro, cirka 5,2 miljarder kronor, vilket uppgavs vara inom ramen för ett befintligt program på 12 miljarder euro.

