Telia Company säljer Telia Carrier och återför utdelning 

I samband med försäljningen ingår Telia Company ett långsiktigt strategiskt partnerskap med Telia Carrier och säkerställer därmed att Telias kunder även i fortsättningen får ta del av ledande globala nätverkslösningar. Styrelsen har också beslutat att föreslå en ytterligare utdelning på 0,65 kronor per aktie vilket kommer att återföra den totala utdelningen för 2019 till 2,45 kronor per aktie som ursprungligen föreslogs i januari i år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Telia Carrier håller för närvarande toppositionen i den globala så kallade internet backbone-rankingen. Innehålls- tjänste- och operatörskunder i Telia Carrier står för 65 procent av den globala internettrafiken. Nätverket sträcker sig över Europa, Nordamerika och Asien och kopplar ihop kunder i över 120 länder, med ett särskilt starkt fäste i Skandinavien genom ”Scandinavian Ring” – den del av Telia Carriers nätverk som kopplar samman de största städerna i Norden och Baltikum.

För 2019 rapporterade Telia Carrier en nettoförsäljning om 5 388 miljoner kronor, en EBITDA exklusive IFRS-16 om 500 miljoner kronor (888 miljoner kronor inklusive IFRS-16) samt CAPEX om 396 miljoner kronor. Det resulterade i EBITDA, exklusive IFRS-16, minus CAPEX om 104 miljoner kronor. Det överenskomna priset för Telia Carrier motsvarar en EV/EBITDA multipel, exklusive IFRS-16, för 2019 om 18,9x. Transaktionen förväntas generera en realisationsvinst om cirka 7 GSEK vid slutförande.

Till följd av förbättrad visibilitet för Telias underliggande utveckling och den stärkta balansräkningen efter avyttringarna av innehaven i Turkcell Holding och Telia Carrier, har styrelsen beslutat att föreslå en extra utdelning om 0,65 SEK per aktie, förutsatt godkännande vid en extra bolagsstämma. Vid godkännande skulle den totala utdelningen per aktie för räkenskapsåret 2019 uppgå till 2,45 SEK vilket motsvarar den ursprungliga ordinarie utdelningen för 2019 som föreslogs i januari i år och motsvarar 80 procent av det operativa fria kassaflödet. Inbjudan till en extra bolagsstämma kommer skickas ut inom kort.

Tack vare ägarbytet kommer Telia Carrier, med sina 530 anställda, kunna investera i nätverksutveckling, tjänster och kundvårdsprogram som ger fördelar för innehållsleverantörer, operatörer och företag.

säger:

– Avyttringen av Telia Carrier visar på värdet som Telia har byggt upp i sin digitala infrastruktur - och idag kan vi realisera en del av det värdet. Efter den här försäljningen kan vi koncentrera oss på våra marknader i Norden och Baltikum, samtidigt som vi säkrar att våra kunder även framöver kan ta del av Telia Carriers världsledande lösningar genom ett långsiktigt strategiskt partnerskap, Allison Kirkby, vd och koncernchef på Telia Company i en skriftlig kommentar.

– Merparten av intäkterna från försäljningen kommer att användas för att stärka vår balansräkning och därmed ge en solid finansiell bas för Telia Company och våra aktieägare, vilket möjliggör både investeringar i tjänster och nätverk på våra kärnmarknader samt ger en stark grund för attraktiv aktieägarersättning.

– Jag vill tacka alla på Telia Carrier för att de under årens lopp byggt en så stark och kundcentrerad verksamhet. Den här transaktionen är ett kvitto på det värde de har skapat för sina kunder och för Telia Companys ägare. Jag är övertygad om att under fortsatt ledning av Staffan Göjeryd, chef för Telia Carrier, kommer Polhem Infra att vara en utmärkt ägare av Telia Carrier och att bolaget kommer att gå från klarhet till klarhet under deras förvaltning.

Förvärvet är Polhem Infras första investering i digital infrastruktur. Polhem Infra ägs gemensamt av AP-fonderna; Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Bolagets mål är att lägga bästa möjliga grund för långsiktiga investeringar i infrastruktur för att möta samhällets långsiktiga behov. Fokus ligger på samarbete och hållbarhet.

– Som investerare i nordisk infrastruktur kommer vi att vara en stabil och långsiktig ägare, dedikerade till bolaget och dess roll i övergången till hållbara samhällen. Vår drivande styrelse kommer att stötta bolaget och vi kommer att fortsätta investera i digital infrastruktur, som är ett kärnområde för våra investeringar, säger Mikael Lundin, vd för Polhem Infra, i en skriftlig kommentar.

Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännanden (relaterade till t.ex. konkurrens och utländska direktinvesteringar) i bland annat EU och USA och förväntas slutföras under första halvåret 2021.

Per den 30 september 2020 kommer Telia Carriers verksamheten att betraktas som tillgångar som innehas för försäljning i Telia Companys redovisning.