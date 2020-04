Teknikfonder lockade i rekylen

– En hel del techbolag har stått pall i raset och dessutom gasat med i rekylen, och det reflekteras i spararnas fondval, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet i en skriftlig kommentar.

April bjöd på en börsrekyl utan dess like, som en följd av stora stimulanspaket från världens centralbanker i kombination med signaler om att ekonomier så smått börjar öppna upp.

– I turbulensen har en tydlig strategi varit att satsa på techbolag, och den tendensen ser vi också i fondvalen. Teknikfonder, som såldes av brett i början av turbulensen som en följd av att också techjättarna drogs med i börsfallet, har varit populära köp i april. Bolag som Microsoft och Netflix hämtade ju snabbt igen fallet och har sedan stigit som raketer i rekylen, säger Frida Bratt.

Men visst fortsätter en hel del sparare att köpa brett.

– Framförallt ser vi att det är månadssparare som suttit still i båten under raset och lugnt fortsatt att fylla på i sina globala indexfonder. Det kräver is i magen när det blinkar blodrött, men är en klok strategi i ett långsiktigt sparande, säger Frida Bratt.

Under mars storsålde spararna företagsobligationsfonder, som hade en tuff månad. Spiltan Högräntefond fortsätter att vara den mest sålda fonden även i april. Men på säljlistan återfinns också hedgefonder.

– Hedgefonder är dyra och har nog främst setts som en parkering i oron. När börshumöret ljusnade rejält i april fick hedgefonderna därför stryka på foten.