Techstars lanserar acceleratorprogram i Stockholm

I samband med att den globala startup-acceleratorn Techstars i juli reste en ny fond på 150 miljoner dollar fortsätter Techstars att storsatsa i Europa. I dag, den 14 september, öppnar bland annat Techstars sitt första accelerator-program i Stockholm. Sammanlagt kommer tolv startup-bolag att antas och få vardera en investering på upp till 1 miljon kronor (120 000 dollar). Programmet startar 21 mars 2022. Ansökningstiden till programmet stänger den 1 december. Det framgår av ett pressmeddelande.

Under 2022 planerar Techstars att investera i över 100 europeiska startups i sju länder – varav Sverige är ett av dem. Techstars driver idag sammanlagt 47 acceleratorprogram i 33 städer och tolv länder.

– Sverige har en enorm potential med exceptionellt duktiga talanger som har ett globalt mindset. Några av de mest innovativa startup-bolagen som startats de senaste åren kommer från just Sverige. Vi ser fram emot att bli en del av detta fantastiska ekosystem och få bidra till att stärka det ytterligare genom koppla ihop det med vårt eget nätverk, säger Maëlle Gavet, vd för Techstars sedan januari 2021.

Techstars planerar att genomföra programmet i Stockholm en gång under 2022 och två gånger per år under 2023 och framåt.

Acceleratorn har sedan starten 2006 investerat i 2 589 företag som i dag har ett totalt marknadsvärde på cirka 220,1 miljarder dollar. Bland dessa återfinns 15 enhörningar, däribland Sendgrid, Digitalocean, Chainanalysis och Pillpack.