"Teal Dots" och "Doughtnut Economics" på NREP:s Stefan Wallanders topplista

Vad har haft störst betydelse för dig i din yrkesroll det första halvåret?

– Det är svårt att se på första halvåret 2021 utan att nämna Covid-19. Från att ha gått från en relativt våldsam andra våg i början på året så har vi nu en mer gynnsam utveckling där vi äntligen ser att sjukdomsfallen går ner och vaccinationstakten upp. Optimismen återkommer och många förbereder för en mer normal tillvaro efter sommaren. Samma sak gäller naturligtvis för oss. NREP:s investeringsverksamhet har klarat sig bra med vikt mot hyresbostäder, samhälls- och logistikfastigheter men vi har saknat möjligheten att träffas fysiskt, både internt och externt.

Stefan Wallander, vd, NREP Sverige. Foto: NREP

– Samtidigt som vi hanterat pandemin så har även NREP genomgått stora förändringar. Vi har under året börjat resa fonder parallellt för att möta olika typer av investeringar, inklusive en långsiktig fond utan slutdatum och en teknikfond för att stötta unga bolag utifrån ett hållbarhetstänk. Vi har klivit in på en ny geografisk marknad, den första utanför Norden, och attraherat ett hundratal nya personer till firman bara under det första halvåret. NREP växer och med det även företagets möjligheter att påverka och visa på alternativa sätt att bygga och förvalta fastigheter. Att företaget förändras såpass mycket ställer självklart även krav på mig i min yrkesroll.

Något som överraskat, person eller händelse – och hur?

– Något som överraskat är den positiva kraft och optimism som ändå har funnits genom hela pandemin. Självklart har många branscher, företag och individer haft det väldigt tufft. Det finns dock en tydlig optimism som grundar sig på att vi så fort kunde svara upp mot en global pandemi genom gemensamt ansvar, förändrade levnadssätt och slutligen att utveckla vaccin på rekordtid. Om Covid-19 nu finner sin lösning så visar det på att andra stora problem, inklusive stora planetära utmaningar som miljökrisen, också kan lösas. På samma sätt har marknaderna fortsatt att överraska på ett positivt sätt. Tillgången till kapital och sökandet efter stabil avkastning har gjort att många tillgångsslag, såsom fastigheter, kontinuerligt har värderats upp.

– Specifikt för NREP var responsen på vår investering i CarbonCure något som överraskade. Det var nog första gången marknaden ordentligt förstod NREP:s syfte att ställa om en hel bransch, här genom att stödja nya tekniker som möjliggör byggande med lägre klimatpåverkan. Förståelsen från marknaden att vi har en bredare agenda tydliggjordes av den investeringen. Vi var dock inte helt förberedda på den starka positiva respons den här insikten förde med sig.



Hur ser du på rådande marknadsläge?

– NREP:s roll utgår från att sammanföra kapital, talanger och idéer för att lösa specifika problem vi identifierat. NREP har med ena handen tillgång till det globala kapitalet och med den andra handen försöker vi få till stånd en omställning till hållbarhet i hel bransch. Marknadsläget är idag extremt på båda sidorna – det globala kapitalet är i princip obegränsat i storlek, typ och syfte och samtidigt är de utmaningar som behöver lösas stora, komplexa och brådskande. NREPs funktion är därmed idag otroligt tydlig och behovet att agera i den rollen avspeglas i vår tillväxt.

– Att det finns en så stark tillgång till kapital är naturligtvis viktigt i och med de utmaningar som behöver lösas. Något som blivit allt tydligare i det sammanhanget är vikten av samarbete mellan offentlig och privat sektor. Det finns stora behov av kvalitativa fastigheter från offentlig sida och den privata sidan står redo med avgörande kompetens och resurser att hjälpa till. Här finns ingen anledning att försöka göra allt på egen hand. Jag är övertygad om att vi kommer fortsätta hitta fler sätt att samarbeta mellan offentlig och privat sektor för att kunna tillhandahålla tillräckligt många och tillräckligt kvalitativa fastigheter till samhället. Vi är exempelvis en viktig samarbetspartner till Köpenhamns stad för att omvandla områden tillsammans och jag tror att den trenden också blir tydligare i Sverige framöver. För att lösa de verkliga behoven så behöver vi samnyttja kraften och expertisen som finns.

Vilka var de största glädjeämnen och största orosmoln under första halvåret?

– Likt andra bolag som rekryterat många personer under pandemin har det naturligtvis funnits en oro över hur man bäst växer teamet och integrerar medarbetare på distans. Vi har tagit in ett hundratal nya medarbetare till våra kontor i sex länder, med begränsade möjligheter att träffas fysiskt. Oron har varit hur vi säkerställer att NREP förblir NREP och att de personer vi anställer verkligen svarar upp mot det syfte bolaget har.

– Effekten av pandemin har varit lite som att köra igenom en tunnel. Vi börjar nu ana slutet av tunneln och bolaget vi har byggt under den här tiden kommer nu ut i dagsljuset. Vi har haft en betydande tillväxt och det finns många medarbetare i firman idag som jag inte har haft möjligheten att träffa. Ett stort glädjeämne är att de som jag har träffat har visat sig vara precis den typ av människor som vi vill attrahera – drivna personer med tydlig värdegrund och en stor kompetens inom sitt område. För mig visar det på att den kultur vi etablerat inom NREP har säkerställt att vi kommer ur den här pandemin större och starkare, men med samma tydliga mål och syfte.

Vilka blir de största glädjeämnen och största orosmoln under kommande halvåret?

– Jag ser fram emot att rivstarta på nytt efter sommaren och träffa alla kollegor igen så snart vi alla kan samlas. Att kunna träffas fysiskt är absolut ett av de största glädjeämnena, också då jag vet att kreativiteten och energin kommer börja flöda i högre takt i och med fysiska möten.

– Orosmolnet för hösten bottnar sig bland annat i det parlamentariska läget vi hamnat i. I skrivande stund har regeringen precis fällts i en misstroendeförklaring och statsministern har avgått. Det finns en utbredd rädsla kring vilken beslutskraft vi kommer ha i Sverige fram till nästa val. Personligen hoppas jag att både medborgare och politiker kan se förbi populism och egna agendor för att verkligen fokusera på viktiga sakfrågor. Vi har inte tid med politiskt schabbel nu efter att ha förlorat ett år till pandemin – vi behöver beslutskraft.

Vad är det viktigaste du lärt dig under pandemin?

– Dels vilket behov vi har av att kunna ses fysiskt. Vi är sociala varelser och mår bra av att träffa andra människor. Samtidigt gläder det mig att se vilken kraft som finns i att sluta upp och tillsammans agera för att lösa problem. Vi har under pandemin sett imponerande omställningar och nya samarbeten som fört oss framåt i utvecklingen. De finansiella marknaderna går starkt och det finns en tillit till att vi tillsammans kan ta oss igenom osäkra tider.

Vad tror du består efter pandemin (ändrade arbetssätt, arbetsverktyg, tankesätt)?

– Människors förmåga att kraftsamla och tillsammans fokusera på den verkliga boven har vi redan berört. Sättet att bemöta stora utmaningar kommer spilla över på andra frågor än Covid-19.

– Saker som utgår från mänskliga behov och beteenden tror jag kommer driva vad som består alternativt återgår till hur vi betedde oss innan pandemin. Som exempel så tror jag ett flexibelt sätt att jobba har uppskattats av de som har haft möjlighet – det tror jag kommer bestå. Människans nyfikenhet och drivkraft att utforska nya saker gör att jag är relativt säker på att reseindustrin kommer se ett uppsving igen så fort pandemin är över.

– Jag tror och hoppas även att jämlikhetsfrågan fortsättningsvis får stå i centrum. Pandemin har återigen belyst vilka olika förutsättningar och villkor människor har. Om vi tar vårdpersonal som ett exempel så är min förhoppning att de framgent värderas av samhället utefter de hjälteinsatser de faktiskt gör.

Det är ett och ett halvt år kvar till nästa riksdagsval: vilken politisk fråga kommer att ha störst betydelse för finansbranschen samt för din verksamhet?

– Det måste bli klimatfrågan. Vi lever under ett kritiskt tidsfönster att ställa om till ett hållbart sätt att investera, bygga och leva. Privat kapital och näringslivssektorn har potential att vara den drivande kraften i en grön omställning, men vi behöver politiker som ger frågan rätt utrymme och vågar ställa krav. Jag hoppas att de förtroendevalda kan se förbi sina egna partipolitiska strategier för att låta de stora utmaningarna stå i första rummet.

– Det är roligt att se politiker som nu börjar uppmärksamma de enorma investeringar som görs för att etablera klimatsmarta industrier inom mobilitet (batterier) och koldioxidfritt stål i norra Sverige. Här har vi en möjlighet att låta Norden ta ledartröjan i helt nya hållbara industrier och Sverige är sedan länge en välrenommerad och stark industrination. Politiker behöver nu se längre än näsan räcker och förstå att även om det är den privata marknaden och kapitalet som har möjliggjort detta så finns det ett enormt behov av pragmatiska och beslutsfattande politiker att stödja den utvecklingen. Sverige är som sagt som bäst när det privata och publika samverkar. Ibland känns det som om många tror att det är en dragkamp mellan det privata och publika – säkert en kvarleva från 1900-talet. För att vi ska lyckas framöver behöver vi dock som ett land, region och värld kraftsamla för att lösa gemensamma problem tillsammans. Hela Sverige måste på ett ansvarstagande sätt möjliggöra att de hållbara lösningar som finns inom näringslivet kan skalas upp. Det handlar om att våga ta ledartröjan i en sådan samsyn.

Hur kopplar du av i sommar?

– Jag tillbringar tid med min fru, mina två barn och hunden. Läser ikapp och lyssnar på sommarpratarna från hängmattan och samtidigt njuter av den svenska sommaren oavsett regn eller sol.

Vilket är ditt bästa lästips för sommarläsning?

– Jag vet ännu inte om det är ett tips, men en av de böcker jag ska själv ge mig på att läsa är Självbetraktelser av den romerska kejsaren Marcus Aurelius. En sorts filosofisk dagbok med reflektioner om livet, moral och omvärlden. Kanske finns det en del intressanta perspektiv hos en av de främsta ledarna i det romerska imperiet?

Vilken är den bästa bok/fackbok du läst första halvåret som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

– I jakten på att hitta den optimala organisationsstrukturen där vi kan få ut den bästa möjliga effekt från vårt arbete har jag gått igenom ett antal böcker och teorier, bland annat Teal Dots in an Orange World, som likt många andra förespråkar att arbeta i mindre självständiga team. Det finns såklart en mängd experter, böcker och ledare som alla säger sig ha de bästa modellerna. Det var när jag läste den här boken som jag plötsligt insåg att den enda konstanta lösningen, i en ständigt föränderlig värld, är att fokusera på att få medarbetare passionerat intresserade av att tillsammans lösa betydelsefulla och gemensamma problem. Det finns ingen magisk konstant organisationsteori som uppnår det över tid. Det är som de säger, det enda som är beständigt är just förändring.

Vilken är den bästa bok/fackbok genom tiderna som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

– Det finns intressanta poänger i Kate Raworths Doughtnut Economics om världens besatthet av ständig tillväxt till vilket pris som helst. Raworths munkliknande modell demonstrerar hur tillväxten först når gränsen för var ett samhälle uppnår stadiet där sociala behov är mötta. Men att fortsatt stirra sig blind på obegränsad ekonomisk tillväxt kan sedan passera utanför munkens yttre cirkel vilket motsvarar det som planeten klarar av. Det är en infallsvinkel som kan utmana hur vi kan ställa om från en enkom resursförbrukande ekonomisk tillväxt, till ett näringsliv som kreativt kan frodas inom ramen för vad vår planet mäktar med – och samtidigt borga för en god levnadsstandard för alla.

Hur förbereder du dig inför hösten 2021? Vilka frågor blir de viktigaste i din roll under hösten? För din verksamhet?

– Jag laddar för en rivstart där vi kan ta nästa steg i att dels integrera våra medarbetare efter lång tid med distansjobb, dels accelerera projekt som vuxit fram under året. Vi behöver starta om och få ordning på vad som är viktigt - tidsfristen vi har för klimatet är på allvar och pandemin har i vissa aspekter bidragit till att vi som samhälle inte har kunnat exekvera i den takt som omställningen kräver.

– Det är en skrämmande tanke att det vid år 2050 kommer ha byggts fastigheter för ytterligare 2,5 miljarder människor på den här planeten och om de byggs enligt gamla normer så kommer påfrestningen på miljön vara enorm. Batterier, bilar och stål i sin ära, men får vi inte ordning på byggindustrin så har de insatserna liten betydelse i det stora hela. Med ambitionen att påverka hur vi tar oss an den här utmaningen är tidsperspektivet 30 år, varav vi precis har spenderat det första året i en pandemi.

– Under sommaren underhåller jag ett par viktiga dialoger som ger mig mycket energi och idéer. En stor del av tiden spenderar jag på att hitta de personer som förstår den enorma möjlighet som finns i den situation vi befinner oss i. Ett i princip obegränsat globalt kapital, en stark underliggande drivkraft att lösa stora strukturella problem i en gammal traditionell bransch.

– Vår investeringsmodell utgår från att följa makrotrender och den absolut största makrotrenden vi ser nu gäller miljön. Lösningar kommer komma på plats och de värden som kommer skapas kommer vara betydande. Vi står inför stora teknologiska framsteg och de nya bolag som växer fram utifrån detta kan komma att ta ledande positioner i ett av världens största investeringssegment – fastigheter. Nu lägger vi tillsammans i tvåans växel och trycker på gasen för att Sverige och Norden ska ta en ledande roll.