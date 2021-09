Tandvårdsbolaget blir fastighetsjätte – byter vd och tappar finanschef

I våras tog Doxas styrelse beslutet att ge sig in i fastighetsbranschen , som komplement till den ordinarie verksamhet att utveckla biokeramiska dentalprodukter baserade på kalciumaluminat. Drygt 200 miljoner kronor planerade bolaget att ta in och genomförde sedan en riktad nyemission till Erik Selin (via bolag), Marjan Dragicevic (privat och via bolag), Bergendahls och Lars Ljungälv (privat och via bolag).

Som Realtid tidigare har skrivit är Doxa nu på väg att göra sin första affär. Det handlar om ett köp av kvarteret Malmö Arena, med ett totalt värde om cirka 1,9 miljarder kronor. Säljare är den 78-åriga Malmöprofilen Percy Nilsson. Planen är att förvärvet ska genomföras senast den 31 oktober 2021 och att Doxa ska tillträda fastigheterna senast i februari 2022.

– Detta är lite av ett generationsskifte, och att kunna erbjuda Percy Nilsson aktier i vårt bolag gör ju att han är kvar som ägare. Det är en bra lösning, säger Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande, till Realtid.

Han säger också att Doxa lär göra fler affärer av den här typen framöver, särskilt i södra Sverige.

– Jag ser möjligheter att vi kan vara med i fler familjeägda fastighetsbolag på olika sätt. Det kan till exempel ske genom ett delägande och att vi är med och lotsar till en notering. Det kan också vara som i detta fall, att vi köper hela beståndet och betalar i aktier, säger Greg Dingizian.

Samtidigt tar bolaget in en ny vd, i form av skåningen Victor Persson som närmast kommer från en tjänst som COO på Sponda (Blackstone) där han varit sedan januari 2021. Han har tidigare arbetat i flera olika positioner på BlackRock Real Assets. Doxas nuvarande VD, Henrik Nedoh, kommer istället att bli VD för dentalverksamheten i det separata bolaget Doxa Dental AB.

I slutet av augusti meddelade Doxa att Niclas Lundin skulle bli bolagets nya finanschef, och börja jobbet senast i vår. Nu har han dock redan sagt upp sig, och istället återinträder Doxas tillförordnade CFO Gerton Jönsson på posten, i väntan på att bolaget rekryterat en permanent finanschef. Niclas fortsätter istället som CFO på Sigmagrundaren Dan Olofssons bolag Danir.