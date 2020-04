Sysselsättningen rasar i USA

Nya svarta jobbsiffror från USA nådde marknaden under fredagen. Arbetslösheten steg till 4,4 procent under mars från 3,5 procent i februari.



Totalt sjönk antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA med 701 000 personer under mars.



”Antalet arbetslösa personer steg med 1,4 miljoner till 7,1 miljoner i mars. Den kraftiga ökningen beror på coronaviruset och åtgärderna för att begränsa dess spridning”, skriver USA:s arbetsdepartement i rapporten enligt Dagens Industri.



Flera experter Bloomberg pratat med trodde inte att sysselsättningen under mars skulle sjunka så mycket som den gjorde. Detta baseras på att antalet nyanmälda arbetslösa ökade med nästan 10 miljoner personer de senaste två veckorna i USA.