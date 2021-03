Synch vinnare i Managing IP Awards 2021

Under tisdagskvällen delades priset Managing IP Awards ut i London. Pris för går till byråer som varit framgångsrika på immaterialrättens område. Advokatbyrån Synch vinner priset inom kategorin Impact Case of the Year – Årets mest betydelsefulla mål. Det framgår av ett pressmeddelande.

Priset delas ut för målet Telia Sverige mot Warner Bros Entertainment med flera, som slutligen avgjordes av Patent- och marknadsöverdomstolen i slutet av juni 2020. I målet har Synch framgångsrikt företrätt totalt 16 nordiska- och amerikanska filmbolag/studios mot Telia där domstolen har bedömt att internetleverantören Telia har medverkat till upphovsrättsintrång genom att ge internetuppkoppling till sina abonnenter som på det sättet fått tillgång till filmer och tv-serier som olovligen tillgängliggjorts för allmänheten av The Pirate Bay och tre andra tjänster.

- Det är roligt och hedrande att Synch vann det här prestigefulla priset. Målet har blivit väldigt uppmärksammat eftersom det är första gången i Sverige en domstol har meddelat ett dynamiskt förbudsföreläggande, säger advokat Sara Sparring i en skriftlig kommentar. Hon drev målet tillsammans med jur kand My Byström och advokat Jim Runsten.