Swedbanks sanktionavgift välkommet tillskott till statskassan

Själva fakturan skickades till Swedbank den 16 april, med styrelseordförande Göran Persson som referens, skriver Dagens Industri.

FI:s sanktionsavgifter räknas in i den typ av statliga inkomster som benämns 21712, bötesmedel. De senaste 20 åren har staten i snitt fått in 760 miljoner per år av den typen. I budgeten för 2020 räknade regeringen med att få in 869 miljoner kronor i böter i år. Men med Swedbanks 4 miljarder och SEB:s ytterligare 1 miljard kommer prognosen alltså klart att överträffas.

Som jämförelse är statens krispaket nu uppe i 265 miljarder kronor.