Swedbank Robur: "Vi vill fortsätta utmana branschen"

Inför COP26 kommer Net Zero Asset Managers att presentera en gemensam rapport med undertecknande fondbolags mål och metoder för att nå Parisavtalets mål utifrån ett gemensamt ramverk.

Swedbank Roburs rapportering visar att man ligger väl i fas med sitt mål att allt förvaltat kapital ska vara linjerat med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, samt att koldioxidutsläppen inom aktier och företagsobligationer har minskat med 50 procent mellan 2017-2020. Rapporten, kommer även att publiceras av IIGCC (The Institutional Investors Group on Climate Change). Det framgår av ett pressmeddelande.

– Klimatet är vår tids största utmaning och debatteras flitigt. Som det bör göras. Men debatten får inte ske på bekostnad av agerandet, och här är initiativ som Net Zero Asset Managers en viktig nyckel i att driva på utvecklingen. Klimatfrågan måste stå över kortsiktiga finansiella mål, bolags- och landsgränser, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur i en skriftlig kommentar.

–Vår analys visar att Swedbank Robur redan har gjort en stor förflyttning sett från 2017, men det är inte tillräckligt, och vi vill fortsätta utmana branschen och oss själva att gå fortare fram. Vårt fokus kommer nu att ligga på investeringar i klimatlösningar och att påverka våra portföljbolag att sätta mål i linje med Parisavtalet, säger Liza Jonson.

Swedbank Roburs nya delmål i korthet

Öka minskningen av koldioxidutsläpp - Halvera utsläpp till 2030 (jmf. m. 2019 års basvärde) för att säkerställa nettonollutsläpp till 2040.

Klimatlösningar - Öka investeringar i klimatlösningar, med initialt fokus på förnybar energi. 1,4 procent av portföljens aggregerade AUM 2030 skall vara investerat i förnybar energi för att sedan öka till 3,8 procent 2040.

Påverkansarbete - Identifiera och prioritera dialoger med bolag inom TCFD* (Task force on Climate-related Financial Disclosures) sektorer som står för 70 procent av Swedbank Roburs ägda utsläpp.



Swedbank Roburs rapportering till Net Zero Asset Managers avseende arbetet med sina klimatmål kan främst kopplas till FN:s globala utvecklingsmål 13 (Bekämpa klimatförändringarna) och 17 (Genomförande och globalt partnerskap).