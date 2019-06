Swedbank Robur accepterar budet på Oriflame

Swedbank Robur skriver i ett pressmeddelande att fondbolaget delar den oberoende budkommitténs sammantagna bedömning att budet är finansiellt skäligt och man har för avsikt att acceptera budet. ”Vår bedömning är baserad på vår uppfattning om framtida värdeutveckling, marknadsförhållanden samt betydelsen av familjen af Jochnick för bolaget, vilket också medför att sannolikheten för konkurrerande bud är låg”.

Swedbank Roburs fonders ägande i Oriflame uppgår till 6,8 procent av aktiekapital och röstvärde.

Grundarfamiljen af Jochnick lämnade den 22 maj, genom det helägda bolaget Walnut Bidco Plc, ett offentligt erbjudande om 227 kronor kontant per aktie i Oriflame Holding, vilket motsvarar en premie om cirka 34,8 procent i förhållande till stängningskursen den sista handelsdagen före budet respektive 29 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de tre senaste månaderna. Familjen af Jochnick kontrollerar 30,8 procent av aktiekapital och röstvärde i Oriflame.

Borg, Svanberg och Johnson bakom nytt fastighetsbolag

I dag lanseras det nybildade fastighetsbolaget Sehlhall Fastigheter som ska fokusera på skola- och omsorgsfastigheter. Grundarna är Dan T Sehlberg och Petter Hallenberg. Den tidigare finansministern Anders Borg går in som styrelseordförande.

– Jag ser fram emot att jobba med en fråga som jag har ett genuint intresse för. Social infrastruktur är något som Sverige behöver mer utan, idag och imorgon, säger han.

Företaget har rest 200 miljoner kronor från investerare, bland annat CH Svanberg AB som ägs av Carl-Henrik Svanberg, Industricentralen med familjen Hirsch, Thord Wilkne med familj och Sten K Johnsons ägarbolag Tibia Konsult.

Fusionen mellan Renault och Nissan i farozonen

Fusionen mellan Renault och Nissan påverkas negativt av att Carlos Ghosn avgick i januari efter misstankar om ekobrott. Detta uppger flera nuvarande och tidigare anställda, enligt Financial Times.

Vissa avdelningar på biljättarna har mycket att göra medan andra går utan jobb. Bland annat avskedas personal på försäljning, marknadsföring och kommunikation, enligt källorna. Verksamheterna i Frankrike och Japan kommer dessutom längre och längre ifrån varandra. Relationerna mellan avdelningarna är det värsta bolagen sett på 20 år och detta har påverkan på sammanslagningen, enligt källorna som även uppger att denna relation är viktig för att fusionen ska fungera.

JP Morgans hedgefond skiftar fokus

JP Morgans hedgefond Highbridge stänger ned en stor del av dess fonder för att fokusera på corporate debt investment, företagsskulder. Detta sker efter en lång period av dålig utveckling i dess tidigare flaggskeppsfond, ”Multi strategy”. Hedgefondens förvaltare Mark Vanacore uppgav i ett brev under tisdagen att fonden har beslutat att fokusera uteslutande på sina kreditfonder. Investerare i de andra fonderna kan lösa in sina investeringar eller överföra till en Highbridge-kreditstrategifond, enligt brevet. Bland de fonder som stängs finns multi-strategifonden som tidigare förvaltade nästan 10 miljarder dollar, men drabbades av finanskrisen och kämpade hårt för att återhämta sig. Den hade tillgångar på cirka 2,8 miljarder dollar i mitten av juni och hade en avkastning på 3,5 procent under årets första fem månader. Mr Vanacore uppgav i brevet att fonden sedan lanseringen år 1992 har haft en avkastning på nära 10 procent per år.

Attendo vinstvarnar

Attendo vinstvarnade sent i går kväll. Vårdjätten räknar med ett rörelseresultat, EBITA, på cirka 120 miljoner kronor, vilket är lägre än vad marknaden förväntat. Lägre försäljningstillväxt från nya omsorgsplatser i Finland uppges vara orsaken.

Fed väntas lämna räntan oförändrad

Federal Reserve, FED, väntas lämna räntan oförändrad i intervallet 2,25-2,50 procent vid kvällens räntebesked. Marknaden har däremot prisat in flera räntesänkningar med början redan i juli, enligt CME Groups data, och hoppas nu på signaler om snara lättnader.

Carl Bennet är en av tre som blir hedersdoktor

Sahlgrenska akademin utser år 2019 tre personer till hedersdoktorer med motiveringen att de ”sedan många år har betydelsefulla samarbeten med Göteborgs universitet”. Hedersdoktorerna är Gunilla Backman, som är verksam på biståndsmyndigheten Sida som senior rådgivare inom hälsa och SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Industrimannen Carl Bennet, som är industriman inom bland annat medicinteknik, ”med ett stort samhällsengagemang och en röst i samhällsdebatten”. Via sitt bolag Carl Bennet AB är han huvudägare i börsnoterade Getinge, Arjo, Lifco och Elanders. Han sitter också i styrelserna för Holmen och L E Lundberg. Under åren 2007-2013 var Carl Bennet ordförande i Göteborgs universitets styrelse. Denis Mukwege, som är gynekolog, chef för Panzisjukhuset och stiftelsen Panzi Foundation samt professor ansvarig för klinisk forskning vid Université Evangelique en Afrique, UEA, i staden Bukavu i Demokratiska republiken Kongo. Han fick Nobels fredspris 2018 för sin kamp mot sexuellt våld och för kvinnors rättigheter.

Börsfest i Asien

Hongkongs Hang Seng ser ut att göra en av sina bästa handelsdagar hittills i år. Strax efter klockan 6 svensk tid är indexet upp knappt 2,4 procent, enligt Dagens Industri.

Shanghaibörsens kompositindex är upp 1,5 procent medan storbolagsindexet CSI 300 avancerar 2 procent.

I Japan noteras Nikkei 225 upp 1,7 procent.

Seoulbörsens Kospi 200 avancerar 1,3 procent medan Kosdaqs kompositindex halkar efter med en uppgång på 0,3 procent.

De ledande börserna i New York stärktes på bred front under tisdagen. Vid stängning var S&P 500 upp 1,0 procent till 2,918.