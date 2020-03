Swedbank redovisar internutredning den 23 mars

Folkhälsomyndigheten vill införa mötesrestriktioner

Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, uppger för TV4 att myndigheten vill införa mötesrestriktioner i Sverige så snart som möjligt. Det handlar om att stoppa evenemang som lockar uppåt 500 personer. Statsminister Stefan Löfven har bjudit in riksdagens partier för samtal under onsdagen. Folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en gemensam pressträff idag klockan 14.



Swedbanks penningtvättsutredning redovisas inom kort

Advokatbyrån Clifford Chance, som utför Swedbanks internutredningen av penningtvättsskandalen, kommer att presentera sin utredning den 23 mars. Presentationen kommer hållas på Swedbanks huvudkontor, styrelseordförande Göran Persson och vd Jens Henriksson kommer att finnas på plats.



Wall Street stängde på plus

Börserna i New York gjorde återhämtade sig på tisdagen i en volatil handel efter måndagens börsras. Uppgången kom efter att Donald Trump utlovat stimulanser för att stödja USA:s ekonomi. Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 4,9 procent, S&P 500-indexet 4,9 procent och Nasdaqs kompositindex 5,0 procent.



Litium gör riktad nyemission

E-handelsbolaget Litiums styrelse beslutar nu om en riktad emission som tillför bolaget cirka 40 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande. Emissionen omfattar cirka 3,33 miljoner aktier till en teckningskurs om 12 kronor per aktie. Utspädningen är cirka 25 procent. Emissionen riktas till TIN Fonder, Robur Fonder, Aktia Asset Management, FastPartner och Tagehus Holding.

Nibe förvärvar tyskt bolag

Det svenska värmeteknikföretaget Nibe förvärvar den tyska värmepumpstillverkaren Waterkotte. Detta framkommer av ett pressmeddelande. Waterkotte har en omsättning på cirka 26 miljoner euro, motsvarande cirka 280 miljoner kronor med en rörelsemarginal på cirka 5 procent.

Joe Biden kammar hem nya delstatsvinster

Joe Biden har vunnit Demokraternas primärval i Michigan, Mississippi och Missouri, skriver WSJ. Enligt undersökningarna leder Joe Biden också i Idaho. Bernie Sanders leder i North Dakota medan det ser ut att vara mycket jämnt i Washington, skriver tidningen.