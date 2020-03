Swedbank flyttar stämma

Aktieägare i Swedbank är sedan tidigare kallade till årsstämma torsdagen den 26 mars 2020 klockan 11.00. Styrelsen har idag beslutat byta lokal till Folkets Hus i Stockholm.

Den nya lokalen ökar möjligheten för deltagare att hålla säkerhetsavstånd med anledning av smittorisken, skriver banken i ett pressmeddelande.

– För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna vill vi påminna om möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Vi ber även aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde - att inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset, skriver banken.

Kringarrangemangen runt årsstämman kommer också att hållas så begränsade som möjligt. Bland annat har banken beslutat ställa in samlingen med bankledningen före årsstämman och det kommer inte att serveras någon förtäring. Planerade anföranden begränsas till ett minimum och antalet närvarande representanter från banken begränsas.