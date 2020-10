Swedbank: BNP-prognoser för optimistiska

Andreas Wallström varnar för en alltför stor optimism då det finns tecken på att återhämtningen nu mattas av, med en inbromsning i tjänstesektorn.

Han pekar på att Swedbanks egna korttransaktionsdata ger bilden av en återhämtning som gått i stå, där konsumtionen planat ut stadigt några procent under 2019 års nivåer.

Prognoserna för den svenska BNP-utvecklingen 2020 har åkt upp och ned under året. Under inledningen av coronakrisen kom kraftiga nedrevideringar för att under sommaren och inledningen av hösten ersättas av flera uppreviderade prognoser.

Andreas Wallström manar till besinning.

– Enligt de signalerna vi får nu verkar vi få leva ungefär som vi gör nu med fortsatta restriktioner en bra bit in i 2021. Blir det så kommer det att äventyra återhämtningen och många prognoser för 2021 kommer nog att behöva skrivas ned, inklusive vår egen, säger han till Direkt.