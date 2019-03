Swedbank: Alla turer fram tills idag

20 februari

Misstänkt penningtvätt i Swedbank

Swedbank kan ha använts för omfattande och systematisk penningtvätt under närmare ett decennium. Totalt har minst 40 miljarder kronor slussats mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum. Detta trots att Swedbanks vd, Birgitte Bonnesen, försäkrat att hennes bank inte varit inblandad i den stora penningtvättshärva som rullats upp i Estland.

Så mycket får Bonnesen om hon får sparken

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen fick en ökad ersättning under 2018 med 1 miljon kronor. Om hon skulle få sparken har hon en rejäl fallskärm under tolv månader.

"Bankerna tar det inte på tillräckligt stort allvar”

Swedbank riskerar inte bara höga böter utan även att förtroendet för banken och varumärket drabbas. Detta uppger Öhmans hållbarhetsanalytiker Fredric Nyström.

21 februari

Finansinspektionen blundade för varningarna i Swedbank

Finansinspektionen ignorerade varningarna om penningtvätt i Swedbank, avslöjar SvD Näringsliv.

FI trodde inte att Birgitte Bonnesens bank eller någon av de andra svenska storbankerna kunde bli indragna i storskalig penningtvätt i Baltikum, visar flera interna dokument.

Swedbank avvisar kraven om extern utredning

Bill Browder säger sig ha egna bevis som kopplar Swedbank till Danske Bank-fallet och kräver nu att en extern utredning ska granska uppgifterna. Bonnesen säger dock att detta inte är aktuellt.

Sorti nästa för Birgitte Bonnesen

Det är en rejäl byk som Uppdrag granskning har hittat. Att den är smutsig är i sig inte förvånande. Det som kladdar mest är däremot Swedbanks bortförklaringar. Därför sitter nu vd Birgitte Bonnesen löst, skriver Realtids Per Lindvall.

FI inleder granskning av Swedbank

Finansinspektionen inleder tillsammans med den estniska finansinspektionen en granskning av misstänkt penningtvätt i Swedbank.

En gång är ingen gång, två gånger en gong-gong

Swedbank rasade 13,64 procent procent på börsen under onsdagen efter nyheten om penningtvätt. "Man måste ändå ställa sig frågan om inte de defensiva kommunikationsinsatserna kan ha bidragit till problemen," skriver Primes krishanteringsexpert Charlie Stjernberg.

Swedbank tvärvänder - anlitar EY för utredning

Swedbank anlitar EY för att analysera material som förekommit i samband med Uppdrag gransknings reportage. – Det är uppenbart att det är kursraset snarare än sakfrågan som ligger bakom kursändringen, säger Charlie Stjernberg, krishanteringsexpert på Prime

EY bekräftar uppdrag

Revisionsbyrån EY:s vd Jonas Svensson bekräftar att de åtar sig Swedbanks revisionsuppdrag.

– Vi har fått det uppdraget, det är riktigt, säger han till Realtid.

22 februari

Turbulensen en påminnelse om bankernas dödlighet

Den senaste veckans turbulens runt Swedbank visar återigen hur sårbar banksektorn egentligen är. Förtroende är allt och när detta rubbas kan även stenar som tidigare såg ut att ligga säkert börja rulla. Det skriver Realtids Per Lindvall.

Swedbanks betalningar kan stoppas av Riksbanken

Den bank som bryter mot penningtvättslagen kan förbjudas av Riksbanken att använda Sveriges centrala betalningssystem.

Riksgälden och Riksbanken till attack mot Swedbank

Nu går staten till attack mot bankerna. Både Riksgäldens och Riksbankens chefer ger Swedbank en rejäl avhyvling för penningtvätt-härvan i Baltikum och hävdar att den kan hota hela banksystemet.

26 februari

"Trovärdigheten nära nollpunkten”

Swedbanks hantering av sin penningtvättshärva i Baltikum börjar allt mer likna ett realitydrama med nya avsnitt i stort sett varje dag. Det skriver Realtids Per Lindvall.

Nya SVT-uppgifter om Swedbank

Flera lokala kunder till Swedbank i Estland och Lettland har tagit emot "stora summor pengar" från bolag som uppvisar tecken på misstänkt penningtvätt. Det rapporterar SVT på tisdagen.

"Kan vara tecken på att krisen fördjupats”

– Kommer det fram att det är ägarna och inte den operativa ledningen som fattat beslutet, så är det ett ytterligare tecken på att krisen fördjupats. Det säger Primes kriskommunikationsexpert Charlie Stjernberg angående Swedbanks byte av extern utredare.

Swedbank gav storägare förhandsinfo

Swedbank gav sina 15 största aktieägare förhandsinformation om att banken skulle granskas för penningtvätt i Uppdrag granskning.

Swedbank byter ut EY

Swedbank ersätter EY och anlitar istället Forensic Risk Alliance (FRA). – Vi byter utredare för att säkerställa att kommande resultat i utredningen inte kan ifrågasättas, säger Gabriel Francke Rodau till Realtid.

27 februari

"Ser fram mot resultatet av alla utredningar”

Realtids tidigare chefredaktör Per Agerman har ingått i redaktionen hos Uppdrag Granskning som researcher i arbetet med att kartlägga Swedbanks misstänkta penningtvätt. Ikväll sänds den andra delen av granskningen. – Gillade man det första programmet kommer man inte bli besviken, säger han.



Bill Browder anmäler Swedbank

Finansmannen Bill Browder kommer att lämna in en anmälan mot svenska myndigheter angående ekonomisk brottslighet.

Ukrainas ex-president slussade miljoner genom Swedbank

Ukrainas ex-president slussade miljoner genom Swedbank, Här har Sveriges justitieråd studerat samt Olof Andersson blir ny ordförande i BDO.

Swedbanks storkund kopplas till organiserad brottslighet

Den ryska oligarken Iskander Makhmudov ska ha slussat miljoner genom misstänkta bolag i Swedbank.

Ekobrottsmyndigheten inleder förundersökning mot Swedbank

EBM misstänker insiderbrott. Banken kan ha begått ett brott när man gav storägarna förhandsinformation om SVT:s granskning gällande den misstänkta penningtvättsskandalen.

EY tiger om förlusten av Swedbank-uppdraget

Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen utreder brottsmisstankar i Swedbank-härvan. Men inte Revisiorsinspektionen. De hänvisar till att EY själv ska analysera sitt oberoende i relation till Swedbankuppdraget.

28 februari

FI: "Absolut sekretess gäller”

Finansinspektionen bekräftar att den typ av kundförbindelser och transaktioner som Uppdrag granskning redogjort för kommer att ingå i den utredningen som görs tillsammans med de baltiska tillsynsmyndigheterna.

2 mars



Mediedramaturgin kan fälla Bonnesen

Kommer mediedramaturgin att kräva att Swedbanks vd får sparken? Det tror Realtids chefredaktör Johan Såthe.

Politiker vill att bankerna ger svar om penningtvätt

Centerpartiet vill att cheferna för Swedbank och Nordea ska förklara sig i finansutskottet i Riksdagen. Det med anledning av den senaste tidens rapportering om misstänkt penningtvätt.

5 mars

Bonnesen har inga planer på att lämna Swedbank

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen förklarar för Bloomberg news att hon inte har några planer på att avgå men att hon haft skäl att reflektera över sin egen kommunikationsstil.

7 mars

Bill Browder: Utred Swedbank och Nordea gemensamt

Bill Browder och hans Hermitage Capital har lämnat in en omfattande rad handlingar angående penningtvätt i Swedbank. Han vill att svenska myndigheter nu ska utreda Swedbank ihop med Nordea och även tillsätta en internationell utredningsgrupp.

11 mars

Estniska FI vill att Swedbank och SEB stannar

Framtiden för de skandinaviska bankerna i Baltikum är oviss efter alla rapporter om misstänkt penningtvätt. Men FI i Estland vill att de svenska bankerna stannar i landet.

15 mars

Aktiespararna – Bonnesen måste avgå om uppgifterna stämmer

Enligt uppgifter till DI ska Swedbanks styrelse ha känt till den interna rapporten om penningtvätt.– Om uppgifterna om en intern rapport som pekar på problem med misstänkt penningtvätt stämmer har Birgitte Bonnesen medvetet vilselett marknaden. Då måste hon avgå, säger vd:n Joacim Olson till SVT.

Sparbankerna kan äta upp Swedbank

De fristående sparbankerna kan komma att bli huvudägare i Swedbank. En affär som både skulle kunna bli en bra placering och en strategisk fullträff, spår Realtids krönikör Per Lindvall.

Intern rapport bekräftar penningtvätt på Swedbank

Swedbanks vd fick en intern rapport om bankens inblandning i penningtvätthärvan redan i september förra året. Rapporten beskriver hur Danske Bank och Swedbank hanterat miljarder från “misstänkta kunder” och hemligstämplades genast.

FI bekräftar rapport om penningtvätt

Finansinspektionen bekräftar att myndigheten den 1 mars mottog en rapport från Swedbank om misstänkt penningtvätt.

Extern granskare slog larm till Swedbank tidigare i år

En extern granskare pekade tidigare i år på ”stora överträdelser av antipenningtvättsskyldigheterna” i Swedbanks estniska verksamhet, uppger källor för DI.

Swedbanks styrelse fick intern rapport om penningtvätt i höstas

Swedbanks styrelse tog i höstas del av en intern granskningsrapport. Den visar bland annat att 80 miljarder kronor har slussats mellan misstänkta kunder i Swedbank och Danske Bank. Detta skriver Dagens Industri.

"Swedbankchef har sagt upp sig”

Liselott Alström, ansvarig för Swedbanks antipenningtvättsarbete, har sagt upp sig. Det uppger centralt placerade källor till Dagens Industri.

22 mars

Bonnesen sitter säkert

Efter att ha tagit del av statusrapporten från FRA bekräftar Swedbanks styrelse sitt fortsatta förtroende för vd och hennes förmåga att leda och driva bankens arbete för att motverka penningtvätt. Det säger Lars Idermark, styrelseordförande, Swedbank.

Rapporten alla snackar om

FRA:s maskade rapport beskriver bland annat hur man observerat när bankansvariga utfört alla extraheringar av data från bankdatasystemen. Läs hela rapporten här.

Folksam står fast vid ansvarsfrihet

Folksam kommer att ge Swedbanks styrelse grönt ljus vid stämman nästa vecka, enligt Carina Lundberg Markow, Folksams chefsstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning.

"Jag undrar om vi har läst samma rapport”

Aktiespararnas vd Joacim Olsson är skarpt kritisk till Swedbanks rapport och undrar om storägaren Folksam, som är positiv till rapporten, verkligen läst samma rapport. Joacim Olsson säger att "rapporten stärker känslan att man mörkar och döljer".

”Ingenting som dementerar UG:s uppgifter”

– Det finns ingenting i det här materialet som dementerar Uppdrag Gransknings uppgifter, säger Axel Gordh Humlesjö, reporter på Uppdrag granskning, i SVT:s Morgonstudion.

"Det går alldeles utmärkt att stoppa huvudet i sanden"

Skarp kritik förs nu fram mot Swedbanks externa rapport om penningtvätt.

”Jag känner mig trygg”

– När du ser på det som är gjort och vad vi anmält och på rapporten så känner jag mig trygg med det arbete vi gör. Det säger Swedbanks vd Birgitte Bonnesen till Sveriges Radio.

Aktiespararnas vd rasar: "Bara skrap på ytan!”

Den utredning som Swedbank tillsatt efter misstankarna om pengatvätt är "inte seriöst", enligt Joacim Olsson, vd på Aktieägarna. Även Bill Browder är kritisk. ”Vi och alla andra väntar på en riktig penningtvättsgranskning," skriver han på Twitter.

"Swedbanks taffliga och ovilliga hantering fortsätter”

Intrycket av Swedbanks försök att ta initiativet och lägga korten på bordet i den pågående realityserien om penningtvätt imponerade inte. ”To be continued” är den enda slutsatsen som kan dras, skriver Realtids krönikör Per Lindvall.

AMF:s vd: Vi är inte nöjda

– Det är ett första steg för att besvara de mest akuta anklagelserna mot Swedbank. Vi hade dock förväntat oss mer. Det säger AMF:s vd Johan Sidenmark. Även Alecta har nu framfört liknande kritik.

26 mars

Spänningen stiger inför stämma

Aktiespararna har stärkts i sin uppfattning att inte bevilja ansvarsfrihet för Swedbanks ledning vid bolagsstämman på torsdag.

Regelexpert ska lyfta Swedbank

För att förstärka Swedbanks styrelse i syfte att höja förtroendet för banken föreslår nu valberedningen att styrelsen förstärks med Kerstin Hermansson, tidigare vd för Svenska Fondhandlarföreningen.

Bonnesen fick info redan 2013

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen ska ha informerats redan 2013 om att banken varit inblandad i Magnitskij-affären.

27 mars

Alecta: Det är bra att EBM nu gör allt de kan

Alecta kommenterar razzian och menar att det är bra att EBM nu gör allt för att bringa klarhet i även detta ärende.

"Storägarna kan inte bevilja ansvarsfrihet”

– Det är ytterst allvarligt och visar att Swedbank verkligen har stora problem, säger Aktiespararnas ordförande Joacim Olsson appropå dagens razzia.

"Nu handlar det om att rädda banken”

Situationen för Swedbank är mycket allvarlig. Nu handlar det om bankens överlevnad, anser advokaten och antikorruptionsexperten Peter Utterström.

EBM:s nästa steg: Granska om ägarna agerat på insiderinformation

Om Swedbanks största ägare har fått insiderinformation av bankens ledning bör EBM:s nästa steg bli att undersöka om ägarna agerat på informationen. Det skriver Realtids krönikör Claes Folkmar.

Uppgifter: Manafort fick betalt via Swedbank

Motsvarande 7 miljoner kronor av pengarna som Ukrainas förre president Viktor Janukovytj betalade till Donald Trumps förre kampanjchef Paul Manafort ska ha överförts via Swedbank.

Amerikansk finansmyndighet granskar Swedbank

Den amerikanska finansmyndigheten Department of Financial Services, DFS, i New York har inlett en utredning av Swedbank. Det enligt SVT:s Uppdrag granskning.

Swedbank utreds för grovt svindleri

Ekobrottsmyndigheten förundersökning mot Swedbank har nu utvidgats, både vad gäller tidsperiod och en ytterligare brottsmisstanke – grovt svindleri.

Razzia på Swedbanks huvudkontor

Swedbank bekräftar att Ekobrottsmyndigheten, EBM, just nu genomför ett tillslag mot Swedbanks lokaler i Sundbyberg. Aktien backar rejält på nyheten, vid 15.30-tiden ned med minus 10 procent. EBM uppger att det inte har tillkommit några ytterligare brottsmisstankar.

"Tuff dag för Swedbank”

Det här har varit en väldigt tuff dag för Swedbank, våra medarbetare och aktieägare, säger Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef, Swedbank i en skriftlig kommentar på onsdagskvällen.

28 mars

Alecta tvekar om ansvarsfrihet

Alecta tvekar om ansvarsfrihet, Swedbank kopplar in toppadvokater.

Folksam tvärvänder - nekar Bonnesen ansvarsfrihet

Folksamgruppen att rösta mot ansvarsfrihet för den verkställande direktören. Detta trots att man tidigare har varit så tydlig med att ha stöttat ledningen.

Swedbank byter revisor - ger uppdraget till PwC

Enligt uppgift till Realtid kommer Swedbank vid dagens stämma att tillkännage att man byter extern revisor från Deloitte till PwC. Uppgifterna bekräftas av Deloitte.

Swedbank-aktien handelsstoppad

Swedbanks aktie stoppas av Stockholmsbörsen. Handeln återupptas när Swedbanks stämmokommuniké offentliggjorts.

SWEDBANK SPARKAR BONNESEN

Bonnessen lämnar Swedbank. Anders Karlsson utsedd till tillförordnad vd.

Finanschefen tar över Swedbank

Långvägaren Anders Karlsson blir tillförordnad koncernchef för Swedbank. Han började på Swedbank redan 1998, men har hunnit med en utflykt till Carnegie.

”Razzian gav ägarna möjlighet att sparka Bonnesen utan att förlora ansiktet”

Krisen i Swedbank handlar om penningtvätt – men kanske ännu mer om hur banken kommunicerat kring sitt läge. Realtid bad krisexperten Charlie Stjernberg analysera bankens kommunikationshaveri.