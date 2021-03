Sveriges företagare marginellt mer optimistiska trots försämrad likviditet

SEB:s Företagarindikator, vilken mäter skillnaden mellan andelen företag som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling, ökar från 12 till 13 under februari månad. Det framgår av ett pressmeddelande. Lika många företag som under januari månad, sammanlagt 28 procent, tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden. Samtidigt minskar andelen som tror på en negativ utveckling, från 16 till 15 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar däremot med tre procentenheter till 54 procent.

– Den senaste tidens förnyade oro kring smittspridningen och ökad risk för nya och omfattande restriktioner får genomslag på företagarnas framtidssyn. Optimismen håller i sig men är något mer avvaktande i väntan på en tydligare riktning. Regeringen har aviserat att det nya nedstängningsstödet även kommer att ersätta för lönekostnader. Det kan komma att spela en avgörande roll för företagens överlevnad om utvecklingen försämras, säger SEB:s företagarekonom Américo Fernández, i en skriftlig kommentar.

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer – omsättning, likviditet och arbetstid – utvecklats under den senaste månaden svarar en ökade andel företag att både omsättningen och arbetstiden förbättrats, till minus 8 från minus 14 föregående månad respektive till minus 8 från minus 10. Däremot svra fler att likviditeten försämrats och ligger på minus 7 jämfört med minus 3 i föregående mätning.

– Likviditeten, som är avgörande för den kortsiktiga betalningsförmågan och därmed företagets möjlighet till överlevnad, vänder ner i februari och behöver följas noga framöver. Efter en längre tids väntan är nu det förlängda omställningsstödet på plats och går att söka av företagare som upplevt stora omsättningstapp under höst och vinter. Det kommer att ge många företagare en välbehövlig respit i en tid då kassorna tryter, säger Américo Fernández.