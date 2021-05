Sverige i botten av nordisk mätning om välfärd och coronahantering

Välfärdsbarometern kartlägger svenska folkets och våra nordiska grannars syn på välfärden. Den opinionsundersökning som är en del av underlaget till Välfärdsbarometern genomförs per telefon och via webbintervjuer bland allmänheten i Norden mellan 18 och 89 år. Totalt genomfördes 2 513 intervjuer, varav 1 008 i Sverige, 500 i Danmark, 500 i Finland och 505 i Norge. Intervjuerna genomfördes av Demoskop under perioden 19 februari – 5 mars 2021.