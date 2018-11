Sverige drabbat av Cum ex-bedrägeri – 64 miljoner borta

Skatteverket drabbat av Cum ex-bedrägeri, Cristina Stenbeck går in i elscooterbolag, F örlängd övergångsfas för britterna ut ur EU och Ny valberedning i Munters. Det är några av rubrikerna i Realtids morgonsvep.

Även Sverige drabbades av cum ex-bedrägeri – 64 miljoner borta

Cum Ex TT har följt upp avslöjandet om de så kallade cum-ex-filerna, 180 000 hemliga dokument som visade att europeiska statskassor det senaste årtiondet misstänks ha plundrats på minst 70 miljarder kronor.

Enligt TT är även svenska staten drabbad, de misstänkta svindlarna har fått utbetalningar på 63 800 514 kronor från statskassan.

TT:s granskning har gått till så att Skatteverket ombetts söka efter beslut om återbetalning av kupongskatt till hundratals person- och bolagsnamn som figurerar i de europeiska härvorna. Sökningarna visar att företag som misstänks ha svindlat Danmark, i elva beslut från Skatteverket 2015, har beviljats de nästan 64 miljoner kronorna.

Förlängd övergångsfas för britterna ut ur EU

Brexit EU:s brexitförhandlare Michel Barnier har lyft idén att den brittiska övergångsfasen i samband med brexit ska förlängas till år 2022 (från nuvarande 2020). Det rapporterar Omni, med hänvisning till flera brittiska medier.

Förslaget skulle innebära två extra år för att förhandla de framtida handelsrelationerna. Samtidigt skulle det innebära att Storbritannien måste följa EU-regler och betala medlemsavgift under samma period – något som lär reta upp brexitförespråkare inom Theresa Mays Toryparti, konstaterar The Guardian.

Cristina Stenbeck går in i elscooterbolag

Finans Svenska elscooterbolaget Voi Technology tar 452 miljoner kronor i nytt kapital, enligt Brekit. Pengarna kommer från flera profilerade affärsänglar och riskkapitalbolag. Finansieringsrundan leddes av VC-bolaget och giganten Balderton Capital, som har en portfölj på 2,7 miljarder dollar, motsvarande 24,3 miljarder kronor. Bland investerare fanns även Vostok New Ventures, som även fanns med i Vois första runda på 25,5 miljoner kronor. Bland de nya investerarna finns flera andra riskkapitalbolag, däribland Raine Ventures. Dessutom blir ängelinvesterare som Tinder-grundaren Justin Mateen och Sebastian Knutsson, medgrundaren av King, nya delägare. Äcen Kinneviks storägare Cristina Stenbeck har valt att gå in i elscooterbolaget, men hur stor hennes investering är vill Voi inte kommentera, enligt Breakit.

Ny valberedning i Munters

Börs Munters föreslår att Magnus Lindquist ersätter Christopher Curtis som styrelseordförande i bolaget och att Johan Ek ersätter Joakim Karlsson som styrelseledamot. Det framgår av ett pressmeddelande inför en extrastämma i december. Nordic Capital äger 50 procent av aktierna i Munters. Den nya ordföranden Magnus Lindquist har varit "vice president" och finanschef i Autoliv och inom Perstorpkoncernen och suttit i flera styrelser. Han har även varit partner på riskkapitalbolaget Triton. Johan Ek är idag styrelseordförande i Sunrise Medical och har tidigare varit styrelseordförande i Handicare, Saferoad och Corob Engineering samt styrelseledamot i Acino och Ramirent. Den avgående ledamoten Joakim Karlsson är knuten till Nordic Capital.

Långt framskridna planer på avyttring av Power Grids

M&A I förra veckan rapporterade Reuters att ABB för samtal om att sälja Power Grids med Mitsubishi, kinesiska State Grid och Hitachi. Mitsubishi dementerade uppgifterna. På söndagen skrev Financial Times dock att förhandlingarna med Hitachi kommit ganska långt, men det är enligt tidningens källor ännu osäkert om det blir en affär till slut.

Varken ABB eller Hitachi vill kommentera uppgifterna, skriver Financial Times, enligt nyhetsbyrån Direkt. FT påminde även om att Hitachi har en uttalad ambition om att öka intäkterna från kraftnätslösningar med 60 procent under de tre kommande åren.