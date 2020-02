"Sverige är den klarast lysande stjärnan"

Det norsk-svenska investmentbolaget ABG Sundal Collier presenterade i går bokslutet för 2019. Koncernen ökar sina intäkter till 1 351 miljoner norska kronor, motsvarande 1 410 miljoner svenska kronor, jämfört med 1 137 miljoner norska kronor året före. Under fjärde kvartalet låg intäkterna på 504 miljoner norska kronor, en ökning med 71 procent jämfört med samma period 2018.



– Det är otroligt härligt att få vara koncernchef över ABG Sundal Collier idag. Vi presenterar vår högsta omsättning under det fjärde kvartalet någonsin och på helåret 2019 sedan finanskrisen. Siffrorna visar att vår verksamhet går framåt och att vi ligger rätt till strategiskt, säger Jonas Ström, koncernchef på ABG Sundal Collier.



Jonas Ström uppger att det framförallt är den svenska verksamheten som är på frammarsch. Enligt honom är ABG Sundal Collier idag lika mycket en svensk verksamhet som en norsk, även om bolagets aktier till 62 procent ägs av norrmän och norska bolag, enligt bokslutet.



– Sverige är den klarast lysande stjärnan på vår rapporthimmel. Under 2019 har vi ökat våra intäkter från den svenska marknaden till 506 miljoner norska kronor, att jämföra med 312 miljoner norska kronor året innan. Vi växer inom både mäkleri, rådgivning och corporate finance och det känns bra att de rekryteringar vi gjort börjar bära frukt.



Stoltast är Jonas Ström över att mäklarverksamheten (markets) växer. Under 2019 landade vinsten inom markets före skatt på 191 miljoner norska kronor, en ökning med 34 procent från 2018.



– För oss som följer industrin vet vi att mäklarbranschen fått ökat press på sig från MIFID II och andra regulatoriska påtryckningar. Men genom att vara proaktiva i vår mäklarverksamhet snarare än ordermottagare, så lyckas vi tvärtemot industrin öka intäkterna. Jag ser att aptiten hos investerarna att delta i transaktioner är fortsatt hög givet de låga räntorna, den låga volatiliteten och centralbankerna, som i brist på inflationstecken fortsätter att stimulera ekonomin.



Jonas Ström lyfter fram att koncernen gjort betydande investeringar i den svenska marknaden. På tolv månader har antalet anställda i det svenska corporate finance-teamet ökat med 50 procent från 20 till 30 personer och Jonas Ström ser att den rekryteringstakten kommer hålla i sig under 2020.



– Vi ser ett ökat behov att rekryteringar under den närmaste tiden och hoppas på att anställa minst 10 till 15 personer till här i Sverige. Vår svenska framgång är ett direkt resultat av det svenska team vi har på plats. Vi har några få kunskapsluckor som vi vill fylla med rätt experter.



ABG Sundal Colliers nyckel till framgång är enligt Jonas Ström deras ställning som oberoende investmentbolag och deras goda expertis i verksamhetsområdena.



– Jag ser att oberoende investmentbanker som vi och Carnegie har goda förutsättningar att ta marknadsandelar framöver när lånebankerna fokuserar allt mindre på vår kärnverksamhet. Under året har ökade regleringar och skandalerna inom penningtvätt accelererat denna utveckling. Jag vet också att våra kunderna uppskattar neutrala råd som kanske i vissa fall kostar oss en affär men långsiktigt bygger en stark kundrelation.



Jonas Ström ser att konkurrensen inom ABG Sundal Colliers kärnverksamhet är fortsatt hög och tror att en kommande konsolidering av finansaktörer kan bli aktuell kommande år.



– Jag tror att vi kommer se en utveckling där stora finansaktörer köper mindre. Det finns för många aktörer på marknaden idag och jag har svårt att se att alla kommer att klara sig.



Andra trender som han uppmärksammar är fintech och digitaliseringen som banken kapitaliserat på genom förvärvet av Introduce från Remium 2018, en digital tjänst för bolagsanalys. Jonas Ström hyllar också det svenska ekosystemet där investerare tar ett betydligt större ansvar innan börsintroduktioner än tidigare.



– Vårt svenska ekosystem är unikt och det gynnar det svenska näringslivet, start-ups och industribolag som vill växa till sig. Det svenska investerarkollektivet är verkligen unikt ur ett internationellt perspektiv – guldstjärna till alla aktörer som bidrar till detta ekosystem.



Efter bokslutet har ABG:s aktie steg med cirka 6 procent under onsdagen. De senaste tre åren ligger däremot aktien fortfarande back cirka 18,5 procent.



– Vår aktiekurs har påverkats av ökade regleringar och att marknaden prissätter finansbolagens multiplar lägre. Min uppfattning är att det värsta nu är bakom oss, säger Jonas Ström.



Under andra kvartalet tipsar Jonas Ström om att bolaget kommer lansera ett nytt produktområde utanför kärnverksamheten.

