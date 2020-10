Svenska Luxbright revolutionerar röntgenindustrin

Den globala röntgenindustrin står just nu inför ett paradigmskifte och i centrum för utvecklingen står svenska Luxbright, som i höst introduceras på Nasdaq. Med Luxbrights teknik kan röntgensystemen i framtiden göras portabla och mindre kostsamma, och det öppnar för mängder av nya användningsområden. Luxbright går nu till börsen för att säkra kapital för att ta del av denna spännande och växande marknad.

Tysken Wilhelm Röntgen upptäckte röntgenstrålen 1895 och fick det allra första Nobelpriset för detta 1901. Från att endast använts inom forskning och medicin, utnyttjas tekniken i dag bland annat inom säkerhetsbranschen och för kvalitetskontroller. Men röntgensystemen är både dyra och otympliga. Det är här Luxbright kommer i bilden, som ett Göteborgsbaserat teknikföretag med fullt fokus på att revolutionera röntgenindustrin och skapa produkter som ger skarpare röntgenbilder.

Som när LED introducerades på 1990-talet

Luxbrights innovationer utgör ett tekniskt genombrott som har liknats vid LED-belysningens intåg på 1990-talet vad gäller produktfördelar och nya användningsområden. Bolaget bildades 2012 och baseras på den teknologi som grundaren Dr. Qiu-Hong Hu utvecklat under många års forskning främst på Chalmers Tekniska Högskola.

– Röntgen ger fantastiska möjligheter, men tekniken för röntgenrör är den samma som för 100 år sedan. Med patenterad vetenskap kan våra röntgeninnovationer tillföra ett bestående värde, säger Mats Alm, VD på Luxbright.

Hur fungerar det då?

Ett röntgensystems prestanda beror på ett komplext samspel mellan olika komponenter, där röntgenröret är kritiskt och skärpan är beroende av storleken på rörets fokuspunkt. Mikrofokusrör kan uppnå en betydligt mindre fokuspunkt vid hög effekt och spänning jämfört med konventionella röntgenkällor, men de flesta tekniker för att uppnå mikrofokus är komplexa och dyra. Luxbright har uppfunnit en helt ny metod för att uppnå mikrofokus.

Bolaget säljer redan idag dessa innovativa röntgenrör med mikrofokus som ger oöverträffad bildupplösning och har dessutom utvecklat röntgenrör med kallkatod, som introduceras under nästa år.

– En kallkatod opererar, I likhet med LED, inte genom ett varmt filament som elektronkälla. Därför har den lägre arbetstemperatur, är mer energieffektiv och har utökad livslängd, säger Dr. Qiu-Hong Hu, som utvecklat tekniken.

Med en kallkatod kan man också omedelbart stänga av och sätta på röntgensystemen, vilket möjligör en pulsning av strålningen med lägre stråldoser som resultat. Men kallkatod kommer framför allt att möjliggöra helt nya användningsområden. När mindre värme avges behöver inte rören omges av stora och tunga kylanordningar. Röntgensystemen kan då göras portabla. Billigare och mobila digitala röntgensystem förväntas bidra till en betydande marknadstillväxt inte minst i utvecklingsländer som inte har råd med nuvarande stationära röntgensystem. Bärbara enheter förbättrar dessutom räckvidden för vården i avlägsna områden och för personer med begränsad rörlighet.

Bolagets röntgenrör i M-serien har plug-n-play-kompatibilitet med befintliga högspänningsgeneratorer. Att byta till Luxbrights röntgenrör blir därmed endast en uppgradering av nuvarande system. De kan installeras i befintliga röntgenmaskiner utan extra utveckling eller anpassning av utrustningen. Att kallkatodrören avger mindre värme till följd av en lägre arbetstemperatur kan dessutom öka maskinernas livslängd och minska behovet av kylning.

Luxbrights fyller ett stort gap i marknaden

Luxbrights röntgenrör med mikrofokus finns redan på marknaden och rör med kallkatod lanseras under nästa år. I samband med det behöver man en förbättrad verifieringsfunktion och ökad förmåga att tillverka och testa särskilda komponenter i sina egna lokaler. Det är för att finansiera detta som man beslutat genomföra en nyemission och i samband med det lista bolaget på Nasdaq First North. Kapitaltillskottet ska också användas till att skapa en större produktionskapacitet i form av en nya produktionslinor.

Luxbrights marknad är internationell och expansionen under de närmaste åren är fokuserad på Europa, Nordamerika, Asien och Oceanien. Luxbrights marknad uppskattas till cirka 230 000 röntgenrör per år. Med priser som varierar mellan cirka 900 och 1 800 euro är den värd mellan 200–och 400 miljoner euro per år.

– Tänk dig en värld med röntgen som är så säker, effektiv och portabel att det finns en utrustning i varje läkarmottagning, i varje säkerhetskontroll och på varje geologisk plats. Den världen är vår marknad och genom den nyemission och listning på Nasdaq First North som vi gör nu välkomnar vi nya aktieägare att vara med på vår resa, säger Anders Brännström, styrelseordförande på Luxbright.

