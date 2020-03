Svensk massflykt från aktiefonder

I februari uppgick utflödet från fonder till 7,2 miljarder kronor. Fondsparare valde framförallt att sälja aktiefonder. Utflödet från aktiefonder uppgick till 15,8 miljarder kronor under månaden. På köpsidan var korta och långa räntefonder populära med inflöden om 3,4 respektive 6,7 miljarder kronor under månaden. Detta framkommer av ett pressmeddelande.



– Under Coronaoron i februari letade sig de aktiva fondspararna till räntefonder och till globala aktiefonder. För den långsiktiga spararen är det viktigt att hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt: Å ena sidan är det jobbigt när ens placeringar faller i värde. Å andra sidan är det inte nu du ska använda pengarna. Viktiga framgångsfaktorer i ett långsiktigt sparande är att månadsspara och att inte ta förhastade beslut, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.



Globalfonder var den enda kategorin inom aktiefonder som såg ett inflöde under månaden. Inflödet uppgick till 1,35 miljarder kronor. Framförallt såldes aktiefonder som är exponerade mot Sverige, Norden, Ryssland, Europa och Kina.



Sveriges fondförmögenhet sjönk med 303 miljarder kronor under februari och uppgår nu till 4 856 miljarder kronor. Av den samlade fondförmögenheten är 2 889 miljarder, motsvarande 60 procent, placerade i aktiefonder.

